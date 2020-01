"Star Trek: Picard": Noch nicht mal gestartet und schon eine 2. Staffel geplant

CBS und Amazon sind offenbar vom Erfolg von "Picard" überzeugt. Fans dürfen sich noch vor Beginn der Serie auf eine zweite Staffel mit Patrick Stewart freuen.

Für Trekkies ist Weihnachten in diesem Jahr schon im Januar. Denn auf Amazon startet am 24. Januar 2020 die neue Serie "Star Trek: Picard". Und die guten Nachrichten für Fans von Jean-Luc Picard reißen nicht ab. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde bekannt, dass Amazon und CBS, auf dem die Erstaustrahlung in den USA erfolgt, bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben haben.

"Star Trek: Picard" - Zweite Staffel bereits geplant

Mitte Dezember 2019 berichtete das Branchen-Magazin Variety, dass die California Film Commission bekannt gegeben hat, welche Serien in den kommenden Jahren Steuervergünstigungen erhalten. Auf dieser Liste tauchte demnach auch die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" auf, obwohl die Serie noch nicht mal gestartet ist.

Der Start der zweiten Staffel wird wahrscheinlich frühestens Anfang 2021 sein, die Finanzierung neuer Folgen wird jedoch in der Regel ziemlich früh in Angriff genommen. Somit können sich Fans immerhin darauf freuen, dass es nach Staffel 1 weiter gehen wird. Allerdings nimmt es auch ein wenig die Spannung, falls Picard gegen Ende der Staffel in eine lebensbedrohende Situation kommen sollte.

Mehr lesen: Das sind die besten Serien des Jahrzehnts laut Bewertungen - doch eine beliebte Produktion fehlt.

"Star Trek: Picard" startet am 24. Januar mit beliebten Charakteren

"Star Trek: Picard" startet in Deutschland am 24. Januar 2020 auf Amazon Prime Video. Neben Patrick Stewart werden auch weitere bekannte Gesichter aus dem Star-Trek-Universum mitspielen. Dazu gehören unter anderem Jerry Ryan (Seven of Nine aus "Star Trek: Voyager") und Jonathan Frakes (William T. Riker aus "Star Trek: Next Generation").

Die Serie spielt im Jahr 2399 – 20 Jahre nach den Ereignissen von "Star Trek: Nemesis". Der ehemalige Captain der Enterprise, Jean-Luc Picard, ist mittlerweile im Ruhestand. Doch aus diesem wird er gerissen, als eine junge Frau um seine Hilfe bittet.

Auch interessant: Die besten Serien im Januar 2020 auf Netflix und Amazon Prime.

anb