Kultserien und Filmklassiker gratis streamen: Programm von Amazon Freevee im Oktober 2022

Von: Janine Napirca

Teilen

Wie gut, dass man nicht für jeden Streamingdienst bezahlen muss, denn im Oktober können Sie spannende Filme und unterhaltsame Serien bei Amazon Freevee kostenlos und legal streamen.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit dem Streamingdienst Amazon Freevee hat sich das Unternehmen eine attraktive Plattform für all jene geschaffen, die gerne Filme und Serien kostenlos sehen möchten. Wer jetzt denkt, dass das Titel sind, die ohnehin keiner sehen möchte, irrt. Welche actionreichen Filme und unterhaltenden Serien Sie im Oktober 2022 kostenlos und legal bei Amazon Freevee (mit Werbeunterbrechung) streamen können, erfahren Sie im Folgenden.

Filmklassiker neu bei Amazon Freevee im Oktober 2022 – Alfred Hitchcocks „Die Vögel“

Weil Ende Oktober viele Menschen sich gerne zu Halloween gruseln, hat Amazon Freevee den Filmklassiker „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock ins Repertoire aufgenommen. Ab dem 10. Oktober 2022 können Sie den Horrorfilm „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock gratis und legal bei Amazon Freevee streamen. Der Filmklassiker aus dem Jahr 1963 basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Daphne du Maurier und gehört ebenso wie „Der unsichtbare Dritte“ und „Psycho“ zu den Filmen von Hitchcock, die man gesehen haben muss. Amazon Freevee bietet nun kostenlos die Möglichkeit dazu, seinen filmischen Horizont zu erweitern.

Falls Sie durch das Amazon Freevee-Angebot auf den Geschmack gekommen sind, können Sie Amazon Prime Video dank des Probeabos testen:

Zur Probe-Mitgliedschaft von Prime Video

Das sind die Serien-Favoriten der Stars Fotostrecke ansehen

Sehen Sie Johnny Depp in „Fear and Loathing in Las Vegas“ ab Oktober 2022 bei Amazon Freevee

Auch den Spielfilm „Fear and Loathing in Las Vegas“ aus dem Jahr 1998 sollten Sie sich im Oktober 2022 bei Amazon Freevee nicht entgehen lassen. Das Drehbuch basiert auf dem Roman von Hunter S. Thompson, dessen Alter Ego Raoul Duke im Film von Johnny Depp dargestellt wird. Der Sportjournalist soll über das Offroad-Rennen Mint 400 in der Wüste bei Las Vegas berichten und wird auf seiner Reise von seinem Freund und Rechtsanwalt Dr. Gonzo – inspiriert durch Oscar Zeta Acosta – begleitet. Ab dem 21. Oktober ist „Fear and Loathing in Las Vegas“ mit Johnny Depp bei Amazon Freevee abrufbar und kann gratis und legal gestreamt werden.

Kultserien bei Amazon Freevee gratis streamen: „O.C. California“ und „ALF“ ab Oktober 2022 verfügbar

Der kostenlose Streamingdienst Amazon Freevee geht aber nicht nur mit sehenswerten Filmen ins Rennen, auch kultige Serien sind ab Oktober 2022 bei Amazon Freevee gratis und legal verfügbar. So können Sie beispielsweise einen „O.C. California“-Marathon veranstalten, denn ab dem 1. Oktober sind sämtliche Staffeln der beliebten Serie über die schönen und reichen Jugendlichen der Westküste Amerikas auf Amazon Freevee verfügbar.

Amazon Freevee ermöglicht es Ihnen, die Kultserie „ALF“ ab Oktober 2022 kostenlos und gratis zu streamen. © United Archives/kpa Publicity/Imago

Oder Sie trainieren Ihre Bauchmuskeln, indem Sie sich mit der ganzen Familie dank der Kultserie „ALF“ in die 80er zurückversetzen lassen und sich herrlich über den Außerirdischen, der mit einem Raumschiff in der Garage der Familie Tanner bruchlandet, amüsieren.

Streamen Sie zahlreiche Filme und Serien gratis ab Oktober 2022 bei Amazon Freevee

Welche weiteren Serien und Filme Sie ab Oktober 2022 kostenlos mit Werbeunterbrechung bei Amazon Freevee streamen können, lesen Sie im Folgenden.

Neu bei Amazon Freevee ab 1. Oktober 2022:

Die Slawen – das Feuer der Macht

O.C. California – Staffel 1 bis 4

ALF – Staffel 1 bis 4

Belleville Cop

Der Krieg des Charlie Wilson

Elizabeth

Nachtfalken

Primal

The Baytown Outlaws

Neu bei Amazon Freevee ab 2. Oktober 2022:

Red Rock West

Neu bei Amazon Freevee ab 3. Oktober 2022:

Kojak – Staffel 1

Ein Fremder ohne Namen

Neu bei Amazon Freevee ab 4. Oktober 2022:

Der Duft von wildem Thymian

Neu bei Amazon Freevee ab 5. Oktober 2022:

Big Fish & Begonia

Neu bei Amazon Freevee ab 8. Oktober 2022:

MILF – Ferien mit Happy End

Neu bei Amazon Freevee ab 10. Oktober 2022:

Die Vögel

Neu bei Amazon Freevee ab 13. Oktober 2022:

Empire State

Vergiss mein nicht

Neu bei Amazon Freevee ab 15. Oktober 2022:

Alle hassen Chris – Staffel 1 bis 4

The Last Full Measure – Keiner bleibt zurück

Neu bei Amazon Freevee ab 17. Oktober 2022:

Brüno

Neu bei Amazon Freevee ab 21. Oktober 2022:

Fear and Loathing in Las Vegas

Neu bei Amazon Freevee ab 24. Oktober 2022:

IP Man – Kung Fu Master

Neu bei Amazon Freevee ab 27. Oktober 2022:

State of Violence

Neu bei Amazon Freevee ab 28. Oktober 2022:

Ein letzter Job

Shopgirl

Neu bei Amazon Freevee ab 30. Oktober 2022:

Chucky’s Baby

Curse Of Chucky

Neu bei Amazon Freevee ab 31. Oktober 2022:

Unterwegs nach Cold Mountain

Nichts für Sie dabei? Dann schauen Sie doch einmal, welche Serien und Filme es ab Oktober 2022 bei Amazon Prime Video neu im Programm gibt. Auch Netflix hat aufgestockt und geht im Oktober 2022 mit neuen Serien und Filmen an den Start.