GNTM 2019-Kandidatin Alicija packt aus: „Was ich hier ein bisschen blöd finde...“

Kandidatin Alicija ist immer positiv und gut gelaunt. Mit dieser Einstellung hat es die Hannoverin in die Top Ten geschafft. Doch eine besondere Sache stört sie an den anderen Mädels.

Update vom 18. April 2019: Alicija aus Hannover gilt als eine der ruhigsten Kandidatinnen der aktuellen Staffel von Germany´s Next Top Model. Gleichzeitig ist die 18-Jährige eine der stärksten Meeedchen überhaupt in der Heidi-Show. Woche um Woche konnte sich die junge Frau mit tollen Shootings und erfolgreichen Walks beweisen. Selbst Model-Mama Heidi Klum macht kein Geheimnis daraus, dass sich Alicija unter den Favoriten befindet. Die Kandidatin überzeugt nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrer positiven und freundlichen Art. „Bei mir ist es immer so, ich stehe morgens auf und denke mir, okay, heute wird ein guter Tag“, erzählt die Brünette im Interview mit ProSieben. Diese positive Einstellung sei ihrer Meinung nach mit ausschlaggebend, dass sie gerade so erfolgreich bei GNTM ist.

Auch mit den ganzen Meedchen kommt die 18-Jährige mehr als klar, was eher ungewöhnlich ist. Noch nie hat sich die Hannoverin in eine der zahlreichen Streitereien unter den Models (dieses Jahr kam es sogar zu einer echten Prügelei, wie tz.de* berichtet) involvieren lassen. Jedoch gibt es tatsächlich eine kleine Sache, die sie an den anderen Kandidatinnen stört: „Was ich hier ein bisschen blöd finde, ist, dass es hier manchmal sehr unordentlich ist“, verrät Alicija. Das Chaos in der Küche störe sie am meisten, weil viele Mädchen ihre Teller einfach liegen lassen, ohne sie gleich wegzuräumen. „Das ist schon ein bisschen doof“, erzählt die Hannoveranerin weiter. Dass die 18-Jährige anderen Mädels, die schon älter sind, „den Dreck hinterher räumen“ muss, findet Alicija nicht toll. Doch so schlimm sei es auch nicht mehr: Die Kandidatinnen werden ja schnell immer weniger und so die „vergessenen“ Teller in der Küche auch.

Alicija von GNTM 2019 schockt mit überraschendem Geständnis

Update vom 4. April 2019: Liebes-Comeback-Alarm! Diese Nachricht dürfte viele Fans von GNTM-Kandidatin Alicija freuen. Die sonst sehr zurückhaltende 18-Jährige aus Hannover nahm sich vor einigen Tagen ziemlich viel Zeit, um die Fragen ihrer Unterstützer auf Instagram zu beantworten und sich besser kennenlernen zu lassen. So kam zum Beispiel heraus, dass die hübsche Brünette gerne kocht, reitet und für die Model-Show ihr Studium sogar abgebrochen hat. Doch ein besonderes Geständnis kam für viele überraschend.

GNTM 2019: Kandidatin Alicija hat einen Freund und wünscht sich Kinder

„Ja, ich habe einen Freund. Und das ist quasi wieder mein Freund, mit dem ich getrennt war, was ihr so mitbekommen habt“, erzählt die 18-Jährige lächelnd in einer Instagram-Story. Vor Kurzem hatte das junge Model im Interview mit Pro Sieben erzählt, eine schwere Phase hinter sich zu haben, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hatte. Doch das ist mittlerweile Schnee von gestern: Alicija ist wieder glücklich vergeben. Und sie scheint auch über die Zukunft nachgedacht zu haben. Auf die Frage, ob sie sich irgendwann Kinder wünscht, antwortet sie: „Ich möchte später auf jeden Fall mal Kinder haben. Sehr sehr gerne.“ Eine Userin will auch noch wissen, wie viele und sorgt mit ihrer Frage für sichtliche Überforderung bei Alicija: „Ich überlebe erstmal eins und dann kommt vielleicht noch das zweite.“

GNTM 2019: Kandidatin Alicija wird langsam zur Favoritin - doch Zuschauer sind enttäuscht

Alicija gilt mittlerweile als eine der stärksten Konkurrentinnen in der Show von Model-Mama Heidi Klum. In einer Umfrage von tz.de liegt die Kandidatin mit den langen brauen Haaren auf Platz 6 der Favoritenliste. Und doch sind viele Zuschauer der Meinung, sie werde im Fernsehen viel zu selten gezeigt. Auf Instagram schreibt eine Userin zum Beispiel: „Schade, dass du so wenig Sendezeit bekommst, das liegt aber wohl daran, dass du nicht zickst.“ Eine andere noch: „Schade, dass du nicht öfter in den Folgen gezeigt wirst. Daran sieht man leider wo die Prioritäten von Pro7 liegen.“

Hannover - Die 18-jährige Alicija kommt aus der Nähe von Hannover. Sie ist angehende Studentin und als Nesthäkchen in einer Patchwork-Familie mit fünf Halbgeschwistern aufgewachsen, wie nordbuzz.de* berichtet.

GNTM 2019: Kandidatin Alicija aus Hannover wird auch „Mutter Theresa“ genannt

Die brünette Schönheit ist besonders stolz auf ihre langen, glänzenden Haare. In ihrem Vorstellungsvideo auf ProSieben beschreibt sich Alicija als aufgeschlossen, sensibel und empathisch. Sie käme grundsätzlich mit jedem Charakter gut klar und könne sich gut in andere hineinversetzen. Von ihren Freunden wird das angehende Model gerne mal „Mutter Theresa“ genannt, weil sie nie etwas Böses im Sinne führt.

GNTM 2019: Kandidatin Alicija aus Hannover hat schwere Zeit hinter sich

Die 18-Jährige ist frisch getrennt: „Vor ein paar Wochen hatte ich einen kleinen Tiefpunkt. Ich bin seit etwa zwei bis drei Monaten nicht mehr mit meinem Freund zusammen“, so Alicijas trauriges Geständnis. Ihr Ex-Freund habe weit entfernt eine Ausbildung bei der Polizei begonnen. Aus diesem Grund habe es nicht mehr funktioniert.

Aber davon lässt sich Alicija nicht unterkriegen: "Aus jedem Tiefpunkt kommt man wieder raus und nach jedem Unwetter im Leben kommt auch wieder der Sonnenschein“, lautet ihr Fazit. Hier finden Sie außerdem das Instagram-Profil von Alicija (18) aus Hannover.

