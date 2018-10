Nach Mega-Flop: Was macht eigentlich TV-„Ramschkönig“ Alex Walzer?

Zuletzt musste er einen großen TV-Flop verkraften und war bei RTL zu sehen. Was macht eigentlich Alex Walzer vom Ramba-Zamba-Markt?

Bad Gandersheim - Über Jahre flimmerte er über alle Kanäle. Alex Walzer - der „Ramschkönig“ aus dem Ramba-Zamba-Markt in Bad Gandersheim war ein echter TV-Star. ProSieben, RTL, RTL2, VOX, Sat.1, Kabel Eins und Sat.1 Gold sind noch heute als Referenz auf der Homepage des Restposten-Händlers zu lesen.

Alex Walzer zuletzt unter anderem bei RTL2 und RTL zu sehen

Seine TV-Karriere kam aber vor einem Jahr ins Stocken. RTL2 sendete im Oktober 2017 mehrere Test-Folgen der Dokusoap „Hand drauf!“ - die wurden zum Quotendesaster. „Publikum lässt Alex Walzer komplett im Regen stehen“ schrieb Quotenmeter.de seinerzeit. Nach schwachen 0,56 Millionen für die erste Folge setzte es 0,43 Millionen für die zweite. Der Marktanteil betrug nur 2,7 und 2,1 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe sei die zweite Folge auf „nur noch völlig indiskutable 2,6 Prozent“ gekommen, schreibt das Branchenmagazin.

Im Juni 2018 war RTL zu Gast im Ramba-Zamba-Markt, machte laut seinen Angaben eine Wochenserie draus.

Dennoch: Die TV-Präsenz des Alex Walzer ist wohl deutlich zurückgegangen. Und sein Geschäftsleben abseits der Mattscheibe? Das läuft prächtig, glaubt man den offiziellen Verlautbarungen auf der Homepage und der Facebook-Seite des Ramba-Zamba-Markts. Der steht nämlich weiterhin und wirft Schnäppchen auf 4000 Quadratmetern um sich.

Weihnachtsdeko von Alex Walzer online zu bestellen

Seit geraumer Zeit nutzt Walzer sein Bekanntheit auch, um Waren über so genannte „Video-Deals“ zu den Kunden zu bringen. Und das deutschlandweit! Aktuell gibt‘s beispielsweise Weihnachtsdeko: eine kitschige Riesen-Laterne mit kitschigem LED-Einsatz, fünf kitschigen Melodien, unkitschigen Batterien plus als Bonus einem kitschigen Leuchtherz für rund 20 Euro plus Versand. Oder zwei kleinere kitschige Laternen mit LED-Einsatz plus kitschige Lichterkette für rund 20 Euro plus Versand. Die Fans und Kunden sind aus dem Häuschen. „Die Laternen sind der Hammer, meine Kinder lieben sie, haben letztes Jahr eine geholt, super schön“, frohlockt eine Käuferin.

Auch sonst haben Walzer und sein Team schon vor geraumer Zeit Facebook als Verkaufskanal entdeckt - mehr als 35.000 Menschen folgen dem Ramba-Zamba-Markt dort. Und prüfen die aktuellen Angebote, die gerne mal mit wackligen Fotos und minimalistisch draufgephotoshoppten Preisen präsentiert werden.

Alex Walzer heißt bürgerlich Alexander Walzer. Er wurde nach RTL2-Angaben am 17. November 1969 in Heidelberg geboren, wuchs in Mannheim auf und machte dort den Hauptschulabschluss. Schon früh begann er mit dem Handeln, etwa auf Flohmärkten. Seinen ersten Laden eröffnete er 1994, damals mit 500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sein aktueller Markt kommt auf das Achtfache.

Privat ist er seit 2005 mit Nicole (siehe Foto unten) verheiratet, sie hatte er sieben Jahre zuvor in einem seiner Märkte kennengelernt. Sie war damals seine Kundin. Mit ihr hat er eine gemeinsame Tochter - zudem hat er einen Sohn aus vorheriger Beziehung.

Die beiden führten zwischenzeitlich mehrere Märkte. Inzwischen beschränken sie sich auf einen, den „Ramba Zamba“-Markt in Bad Gandersheim. Übers Versand-Geschäft versuchen sie auch, deutschlandweit ihre Kunden anzusprechen.

