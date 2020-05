Aktenzeichen XY: Silvester-Attacke kostete zwei Menschen ihre Sehkraft - Polizei veröffentlicht Phantombild

Die Sendung „Aktenzeichen XY“ erhofft sich nun in einem Silvesterfall neue Hinweise.

Ein unbekannter Täter schießt Raketen in eine Menschenmenge, nun erhoffen sich Ermittler durch „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise.

Eine Silvesterfeier in Braunschweig 2017 endet mit zwei schwer verletzten Personen.

Der unbekannte Täter ist noch immer auf freiem Fuß.

Nun erhoffen sich Ermittler Hinweise durch die Sendung „Aktenzeichen XY“*.

„Aktenzeichen XY“: Silvester-Attacke von Braunschweig Thema in ZDF-Sendung

Braunschweig - Es sollte eine ausgelassene Silvesterfeier werden, doch es endete mit einem Drama. Als Charlotte A. und Udo B. am 31. Dezember 2017 auf dem Braunschweiger Schlossplatz Silvester feiern wollen, werden sie von einem noch immer unbekannten Täter schwer verletzt.

Die 20-Jährige und der 48-Jährige sind nur zwei von vielen Personen, die auf dem Braunschweiger Schlossplatz Silvester feiern wollen. Ein noch unbekannter Täter schießt dann jedoch präparierte Silvester-Raketen in die Menschen, Charlotte A. und Udo B. werden beide davon getroffen.

„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Zwei Personen werden bei Silvester-Attacke schwer verletzt

Der 48-jährige Familienvater und die 20-jährige Auszubildende werden im Gesicht getroffen, beide müssen im Krankenhaus notoperiert werden. Bei Udo B. zerbricht die Brille, Glassplitter bohren sich ins Auge. Bis heute ist unklar, ob sein Augapfel erhalten werden kann. Charlotte A. verliert 90 Prozent ihrer Sehkraft auf dem rechten Auge.

Doch auch über zwei Jahre nach der feigen Tat fehlt von dem Täter jede Spur. Doch nun könnte der ungelöste Kriminalfall eine Wende einschlagen. Denn kurz vor Einstellung des Verfahrens 2018 meldet sich überraschend ein Zeuge.

„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Ermittler erhoffen sich Hinweise von Mitwissern

Er will beobachtet haben, wie ein vermeintlich sehr junger Mann Raketen in die Menschenmenge geschossen und dabei die 20-jährige Charlotte A. getroffen hat. Anhand seiner Beobachtung konnte die Kripo Braunschweig nun ein Phantombild anfertigen lassen.

In der Live-Sendung von „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend erhoffen sichErmittler vor allem, dass Mitwisser, die bislang geschwiegen haben, ihr Gewissen erleichtern wollen. In der Sendung mit Moderator Rudi Cerne* soll deshalb auch das angefertigte Phantombild des etwa 16 bis 17 Jahre alten mutmaßlichen Täters gezeigt werden.

