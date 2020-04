Aktenzeichen XY: David B. verblutet vor den Augen seiner Freundin - Nun veröffentlicht ZDF-Sendung neue Bilder aus Überwachungskamera

Ein junger Mann wird in einem Wald bei Bregenz von einem Dealer niedergestochen, kann „Aktenzeichen XY“ nun den Fall lösen?

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“* erhofft sich Hinweise in einem Kriminalfall aus Österreich.

Ein junger Mann wird in einem Wald brutal niedergestochen.

Ermittler wollen Bilder einer Überwachungskamera veröffentlichen.

Bregenz - Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ erhofft sich durch die regelmäßige Ausstrahlung der Kultsendung neue Hinweise in Kriminalfällen, die bereits längst ins Stocken geraten sind. Im Falle eines österreichischen Überfalls hoffen die Ermittler nun auf den entscheidenden Hinweis.

Aktenzeichen XY: Wer tötete David B. aus Österreich?

Das noch immer ungelöste Verbrechen ereignete sich am 26. April 2019. Ein junges Paar ist am Abend in der Fußgängerzone von Dornbirn in Österreich unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, beschlossen die beiden dabei, sich mit einem Heroin-Dealer zu treffen.

Gegen 21 Uhr treffen die beiden den unbekannten Mann in dem kleinen Wäldchen in der Nähe des Bahnhofs Dornbirn-Haselstauden. Doch aus noch nicht geklärten Gründen eskaliert die Situation zwischen den beiden Männern, der Drogendealer sticht mit einem spitzen Gegenstand immer wieder auf David B. ein.

Aktenzeichen XY: ZDF-Sendung erhofft sich Hinweise in Österreich-Fall

Er flüchtet laut Angaben der Polizei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zunächst mit dem Bus zum Bahnhof Dornbirn und von dort mit der Regionalbahn Richtung Feldkirch.

Die Freundin des schwer verletzten jungen Mannes alarmiert gegen 21.17 Uhr die Polizei, die 24-Jährige verfällt anschließend in eine Schockstarre. Der 27-Jährige verblutete vor ihren Augen noch auf der Parkbank. Von dem brutalen Täter fehlt bis heute jede Spur.

Ermittler erhoffen sich nun durch die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung neue Hinweise, am Mittwochabend will die Kripo gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne * Bilder aus einer Überwachungskamera zeigen. Die Frage dabei: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthalt des Mannes machen?

