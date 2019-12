In der nächsten Folge „Aktenzeichen XY... ungelöst“ geht es unter anderem um einen Fall aus Bensheim. Dort wurde ein Mann in seinem Haus von drei Männern überfallen und mit einer Waffe bedroht.

Trio überfiel Mann in Bensheim mit einer Pistole

Trotz Phantombild gab es bisher keinen Durchbruch

Durch die ZDF-Show "Aktenzeichen XY" hoffen die Ermittler und Moderator Rudi Cerne auf Hinweise



Bensheim - Ein schwerer Raub im Juli 2018 stellt die Polizei in der südhessischen Stadt Bensheim vor ein Rätsel. Auch nach über einem Jahr konnte kein Durchbruch in diesem Fall erzielt werden. Aus diesem Grund wird das Verbrechen am Mittwoch (11. Dezember) bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ im ZDF gezeigt. Die Tat hatte damals für Schrecken in Bensheim gesorgt.

„Aktenzeichen XY“/Bensheim: Mann von Trio brutal überfallen

Das brutale Verbrechen ereignete sich am 17. Juli 2018 in einem Haus im Europaviertel in Bensheim. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen drangen gegen 7 Uhr morgens zwei Männer in das Gebäude ein und überwältigen den Bewohner. Ein dritter Räuber stand wohl außerhalb und stand Schmiere.

Einer der maskierten Männer zog eine Pistole und bedrohte den Bewohner, damit dieser ihnen Wertgegenstände und Bargeld aushändigt. Daraufhin flohen die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die Polizei führte anschließend eine Fahndung durch und setzte auch einen Hubschrauber ein – doch das Trio konnte nicht gefunden werden.

„Aktenzeichen XY“/Bensheim: Phantombild eines Täters soll Hinweise bringen

Das Räuber sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Während des Raubüberfalls in Bensheim trugen sie lange schwarze oder blaue Kleidung, möglicherweise Berufskleidung. Zudem hatten sie Rucksäcke dabei und trugen Skihauben – allerdings wohl nur zwei von ihnen.

+ Von einem der Männer konnte ein Phantombild erstellt werden. © Polizeipräsidium Südhessen

Denn von dem Räuber, der vor der Tür des Hauses in Bensheim Wache hielt, konnte ein Phantombild angefertigt werden! Durch dieses erhoffte sich die Polizei Südhessen neue Hinweise. Bislang jedoch ohne durchschlagenden Erfolg, die Gesuchten konnten bislang nicht gefunden werden.

„Aktenzeichen XY“: Weitere Fälle der neuen Folge

Doch bei der neuen Folge von „Aktenzeichen XY“ geht es nicht nur um das räuberische Trio. Ebenso wird ein Fall behandelt, bei dem eine junge Prostituierte einem bestialischen Mörder in die Arme fiel. Der Täter nahm sogar noch eine „Trophäe“ vom Tatort mit. Im dritten Fall geht es um eine Kassiererin, die mit einem Messer überfallen wurde. Die Frau erkannte den Täter später wieder – und zwar auf einem Foto in einer Polizeiakte.

Auch mehrere ungeklärte Fälle aus Karlsruhe landen in den letzten Jahren bei „Aktenzeichen XY". In einem geht es um Birgit K. aus Pforzheim, die seit Januar 2019 vermisst wird. Außerdem wurden Trickbetrüger gesucht, die einen Rentner auf besonders dreiste Weise bestohlen hatten.

