Aktenzeichen XY: Brutale Münchner Gewalttat - Polizei bekommt viele Reaktionen zum Vorfall

Update 21.45 Uhr: Auch die Schlussabfrage kann lediglich hohes Interesse an dem Fall bestätigen. Jedoch fehlen weiterhin sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Die Kriminalpolizei betont, dass Anrufer nicht dazu verpflichtet sind, ihren Namen zu nennen. Anonyme Hinweise seien ebenfalls von großer Bedeutung.

Update 21.06 Uhr: Nachdem der Fall zu Beginn der Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgerollt wurde, berichtet Stefan Süß von der Kriminalpolizei München live in der Sendung, dass bereits „reges Anrufaufkommen“ stattgefunden habe. Leider war demnach noch kein Anruf dabei, der konkrete Hinweise zu dem Fall bringen konnte. Man hoffe weiter auf sachdienliche Zeugenaussagen.

Furchtbare Attacke in München: Fall in „Aktenzeichen XY“ aufgerollt

Update 20.27 Uhr: Nachdem der Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ um 20.15 Uhr aufgerollt wurde, informiert jetzt Stefan Süß von der Kriminalpolizei München über die Tat. Besonders wichtig sind zur Aufklärung des Falls Zeugen, die dem Opfer zeitweise geholfen hatte, jedoch nicht die Polizei gerufen hatten.

Dabei geht es besonders um zwei Personen. Ein polnischer Mann hatte dem Opfer über einen längeren Zeitraum erste Hilfe geleistet - demnach handelt es sich um einen Bauarbeiter, der in München arbeitet. Eine zweite Person, vermutlich deutscher Staatsbürgerschaft, hatte dem Opfer ebenfalls geholfen, alarmierte jedoch auch nicht die Polizei.

Die Kriminalpolizei München bittet nun alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem brutalen Fall geben können, sich umgehend zu melden.

Erstmeldung vom 12. Februar 2020

München - Ein damals 43-jähriger Mann war in der Nähe einer Parkanlage im Bereich Chiemgaustraße/Frauenchiemseestraße/Hohenaschauer Straße/Rosenheimer Straße unterwegs. Er wurde von drei Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt, konnte aber keine anbieten. Das wurde ihm anschließend zum Verhängnis.

Brutale Attacke in Münchner Parkanlage: Fall wird im ZDF bei „Aktenzeichen XY“ Thema sein

Denn die Männer schlugen brutal auf den Mann ein und traten ihm mit den Füßen gegen den Kopf, wie *tz.de damals berichtete. Es grenzte an ein Wunder, dass das Opfer die brutale Attacke überlebte. Denn laut dem darauffolgenden rechtsmedizinischen Bericht wurde er bis zu zwölf Mal am Kopf getroffen. Schwer verletzt ging der Mann noch durch den Park und wurde wenig später in der Nähe seiner Wohnung aufgefunden.

Nun wird der Fall vom Juni 2019 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wieder thematisiert. Denn die Täter, die wohl afrikanisches Aussehen hatten und zirka 25 Jahre alt waren, sind bisher noch nicht gefasst. Es wird weiterhin nach Zeugen gesucht, für die auch eine Belohnung aussteht, sollte der Fall mit ihrer Hilfe geklärt werden.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“ sucht nach Zeugen der brutalen Attacke in Münchner Park

Wie *tz.de berichtete, trug das Opfer zum Tatzeitpunkt ein graues T-Shirt (mit schwarzem Schriftzug „Rocky“ und in Gelbtönen gehaltener Rocky Balboa-Figur), eine blaue knielange Sommerhose und Flip-Flops. Während der Tat soll ein Hundebesitzer/eine Hundebesitzerin den Tätern zugerufen haben, dass sie aufhören sollen oder sie würde die Polizei rufen. Danach wurde ihm von einem unbekannten Polen kurzzeitig geholfen.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“ sucht jetzt nach den oben genannten Zeugen. Zu sehen ist die Sendung, die den Fall wieder aufrollt, am Mittwoch (12. Februar) um 20.15 Uhr im ZDF.

