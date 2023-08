Ahsoka: Kritik des zweiten Teils - Zeiten des Aufruhrs

Rosario Dawson und Natasha Liu Bordizzo in der Serie „Ahsoka“ © Disney+

„Teil zwei - Zeiten des Aufruhrs“ die zeitgleich mit dem Auftakt veröffentlichte zweite Folge der neuen „Star-Wars“-Realserie „Ahsoka“ bei Disney+ zeigt, wie stark die Anhänger und Befürworter des Imperiums auch Jahre nach dem Sieg der einstigen Rebellen noch immer sind...

Ahsoka (Rosario Dawson, „Geistervilla“) konnte das Leben der schwerverletzten Sabine (Natasha Liu Bordizzo, „The Voyeurs“), die vom Lichtschwert des Kampfdroiden durchbohrt wurde, retten. Allerdings hat der Droidenangreifer sowohl den Wegfinder mitgenommen als auch Sabines Aufzeichnungen seiner Entschlüsselung vernichtet. Baylan Skoll (Ray Stevenson, „Vikings“) und seine Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno, „In From The Cold“) haben in der zweiten Episode der Serie „Ahsoka“ unterdessen mittels des gestohlenen Artefaktes bereits den ersten Ausgangspunkt der Route zum Exil von Thrawn erreicht.

