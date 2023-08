Von Security bewacht: So viel Bargeld liegt im „Bares für Rares“-Studio

Teilen

In der Trödelshow „Bares für Rares“ buhlen die Händler immer wieder um kostbare Antiquitäten mit Seltenheitswert. Daher liegt in dem Fernsehstudio auch eine beachtliche Summe Bargeld bereit.

Köln – Seit zehn Jahren begeistert „Bares für Rares“ das ZDF-Publikum. Immer wieder überraschen die Trödler mit außergewöhnlichen Fundstücken dabei sowohl die Händler als auch die TV-Zuschauer. Für besonders kuriose Sammlerstücke bieten die Experten hin und wieder immense Summen – daher wird im Fernsehstudio auch Sicherheitspersonal benötigt.

Bei besonders wertvollen Stücken kann in der ZDF-Trödelsendung mit Moderator Horst Lichter (61) auch mal etwas mehr Geld den Besitzer wechseln: Ein echter Picasso löste bei „Bares für Rares“ kürzlich z. B. einen echten Bieterkrieg aus. Entsprechend brauchen die Händler genügend Bares, um sich Rares überhaupt leisten zu können. 10.000 bis 15.000 Euro sind es etwa pro Kopf, wie die Bunte berichtet.

Die große Menge Bargeld müssen die Geschäftsleute zwar selbst mitbringen, auf die Sicherheit achtet aber ein Security-Service des Senders. Dennoch: In dem Raum, wo das Geld liegt und die Händler die Antiquitäten begutachten, gelten strenge Regeln, um die Sicherheit zusätzlich zu gewährleisten. Zuschauer dürfen den Raum etwa nicht betreten. Nur die Händler, die jeweiligen Bieter und der Moderator Horst Lichter haben Zugang.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“

Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte.



