Sie hat „Narrenfreiheit“ bei RTL: Sophia Thomalla kürzt Reality-Kandidaten die Gage

Sophia Thomalla moderiert seit 2021 die Reality-Show „Are You The One?“ bei RTL. Obwohl sie die Moderatorin ist, hat sie offenbar auch großen Einfluss auf das Regelwerk der Kuppel-Show.

Paros – In der Reality-Show „Are You the One – Reality Stars in Love“ sollen zwanzig Singles jeweils ihr „Perfect Match“ finden. Dieses wird zuvor von Psychologen bestimmt. Wenn die Kandidaten und Kandidatinnen die Richtige oder den Richtigen wählen, gewinnt die Gruppe ein Preisgeld von 200.000 Euro. Die Berlinerin Sophia Thomalla (33) führt seit vier Staffeln als Moderatorin durch die Kuppel-Sendung. Doch sie greift auch gerne direkt in das Regelwerk der Show ein, wie sie nun in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung erzählte.

Sophia Thomalla kritisiert „Maßregelungsversuche im deutschen Fernsehen“

„Ich führe sie gerne an der Nase herum und ändere gerne das Regelwerk. Lasse mir Strafen einfallen, wenn nicht so pariert wird, wie ich mir das vorstelle“, sagte sie in dem Gespräch.

Am besten an ihrem Job gefalle ihr allerdings, die „Narrenfreiheit, die der Sender RTL“ ihr gebe, durch die Sendung zu führen. In dem Interview kritisierte sie außerdem „die Maßregelungsversuche im deutschen Fernsehen“. Diese stiegen laut Thomalla „leider ins unerträglich Exorbitante“. Sie sehe das, was sie dort machen dürfe als „hohes Gut“.

Krass: Sophia Thomalla kürzt „Are You the One“-Gage

Aus diesem Grund habe sie auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen bereits das Preisgeld gekürzt. Von den 200.000 Euro, die das Gewinnerpaar eigentlich mit nach Hause nehmen darf, strich sie 20.000 Euro. Thomalla war der Ansicht, dass sich die Kandidaten und Kandidatinnen schlichtweg nicht genügend angestrengt hätten.

Die 33-Jährige sei besonders davon genervt, „dass sie am Anfang dachten, sie müssten sich nicht ins Zeug legen. Nach dem Motto: Wir sind ja schon Reality-Stars, dann dümpeln wir uns hier mal einen zurecht. Nicht mit mir. Deswegen habe ich die Kohle gekürzt." Thomalla glaube sogar, dass einige der Reality-Stars lediglich die Aufmerksamkeit für ihre Social-Media-Profile steigern möchten und eben nicht auf der Suche nach der wahren Liebe wären.