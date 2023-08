Peinliche Ton-Panne: Stefan Mross darf sich im „Immer wieder sonntags“-Finale nicht verabschieden

Am Ende jeder „Immer wieder sonntags“-Sendung verabschiedet sich Stefan Mross von seinem Publikum. Vergangenen Sonntag trat der Moderator dabei jedoch in ein Fettnäpfchen.

Rust – Wenn Stefan Mross (47) zum Wochenabschluss durch „Immer wieder sonntags“ führt, kommt der Moderator oft ganz schön ins Plaudern. So auch vergangenen Sonntag (27. August). Neben der Ankündigung von Performances und Gesprächen mit Publikum und Gästen, kam es gegen Ende der Sendung zu einer besonderen Verkündung: Der „Sommerhitkönig 2023“ wurde ernannt – und nur kurz darauf endete die Show mit einer peinlichen Panne.

Ton-Panne im „Immer wieder sonntags“-Finale: Keiner kann Stefan Mross hören

Die Schlager-Newcomer Frank Andre (48) und Jennifer Junker (29) standen gemeinsam im Finale, ersterer gewann mit 68 zu 32 Prozentpunkten. Er trägt nun den Titel „Sommerhitkönig 2023“. Wie es sich für einen guten Moderatoren gehört, tröstete Mross die Verliererin unverzüglich, und überreichte Andre im Anschluss seine Trophäe. Auch eine dicke Umarmung gab es für den Gewinner.

Doch dann sorgte Mross für Verwirrung beim TV-Publikum: Seine Abmoderation erfolgte ohne Ton. Sein Mikrofon wurde offensichtlich schon abgedreht, weil das Playback von Frank André schon läuft. Doch das scheint Stefan Mross selbst nicht bemerkt zu haben. Ohne eine Miene zu verziehen, sprach er in die Kamera, nur leider kam sein Gesagtes beim Publikum nicht an. Doch so eine technische Panne kann passieren, vor allem im Live-TV. Wäre da nur nicht ein anderes Fettnäpfchen, in das der 47-Jährige ebenfalls trat …

„Immer wieder sonntags“: Grabscher last minute verhindert

Bevor es zum Duell zwischen Andre und Junker kam, erklärte Mross noch einmal die Spielregeln. Um die Kandidaten zu ermutigen, legte er Andre eine Hand auf die Brust. Kurz bevor er dasselbe bei Junker nachmachen wollte, bemerkte er dann seinen Fauxpas: „Da wollte ich jetzt nicht hinlangen.“ Beschämt entschied er sich stattdessen dazu, ihr aufmunternd auf den Rücken zu klopfen. Das Publikum nahm sein Versehen mit Humor und brach in schallendes Gelächter aus.

Doch das war noch längst nicht alles. Das „Immer wieder sonntags“-Finale hatte es in sich. Denn neben dem hochkarätigen Staraufgebot trat Stefan Mross auch selbst auf - dabei wurde er sichtlich emotional. Verwendete Quellen: Das Erste, „Immer wieder sonntags“