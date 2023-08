Mit Andrea Kiewel, Joachim Llambi & Co: „Blamieren oder kassieren“ startet im September auf RTL

Teilen

„Blamieren oder kassieren“ wird in Zukunft nicht mehr bei ProSieben, sondern bei RTL ausgestrahlt. Dort soll das Format eine Sendepause füllen.

Köln – Warum selbst Shows erfinden, wenn man sie einfach von der Konkurrenz einkaufen kann? Das hat sich wohl auch der Sender RTL gedacht, der ab September das Format „Blamieren oder kassieren“ ausstrahlt, das zuvor noch bei ProSieben lief. Die lustige Quiz-Show mit bekannten deutschen Promigesichtern soll die Sendezeit zwischen „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und den UEFA-Fußballspielen füllen.

„Blamieren oder kassieren“ wechselt zu RTL: Was der Sender mit dem Format vorhat

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft jeden Wochentag von 19.40 bis 20.15 Uhr. Die UEFA Europa- und UEFA Europa Conference League-Spiele beginnen allerdings erst um 21 Uhr. An den Donnerstagen, an denen die Fußballspiele regelmäßig ausgestrahlt werden, gilt es also, eine 45-minütige Sendepause zu füllen – am besten mit lustigen und leichten Inhalten.

„ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel: Die schönsten Bilder vom 13. August Fotostrecke ansehen

Laut Informationen der Quoten-Webseite „dwdl.de“ soll in dieser Pause künftig die lockere Rate-Show „Blamieren oder kassieren“ ausgestrahlt werden. Insgesamt zwölf Episoden wurden vom Sender RTL bei der Produktionsfirma Brainpool bestellt. Die einzelnen Ausgaben werden jeweils eine halbe Stunde lang sein und so in Kombination mit den Nachrichten die Zeit zwischen Soap und Fußball füllen.

Rate-Show wechselt Sender: „Blamieren oder kassieren“-Besetzung bleibt

Obwohl die Show „Blamieren oder kassieren“ ab September auf einem anderen Privatsender laufen wird, sollen die Besetzung und das Konzept der Sendung erhalten bleiben. Das bedeutet auch, dass weiterhin Moderator Elton (52) durch das Programm führen wird – natürlich in seinem ikonischen roten Sakko, das er für RTL vielleicht sogar in ein rotes „Lack-Jackett“ umtauschen wolle, wie er unlängst verriet.

Ab September läuft bei RTL die vom Sender ProSieben bekannte Show „Blamieren oder kassieren“ mit Moderator Elton. Prominente Gäste sind unter anderem Andrea Kiewel und Joachim Llambi. © IMAGO / Eibner & IMAGO / Panama Pictures

Rategäste werden unter anderem „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi (59), Moderatorin Andrea Kiewel (58), Schauspielerin Susan Sideropoulos (42) und Sänger Sasha (51) sein. „ZDF-Fersehgarten“-Moderatorin „Kiwi“ bekam in ihrer Sonntagsshow ein Singverbot: Nun möchte sie zu Florian Silbereisen (42). Verwendete Quellen: dwdl.de