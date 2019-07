Abgesetzt! Ende für RTL-Skandal-Show „Adam sucht Eva“

Aus für die Nackt-Dating-Show „Adam sucht Eva“! Laut einem Bericht will RTL das kontroverse TV-Format nicht mehr fortsetzen.

Köln - Aus und vorbei. Nach fünf Jahren müssen die Zuschauer auf eine der kontroversesten Shows der deutschen Fernsehwelt verzichten: RTL wird nach Informationen von dwdl.de die Nackt-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ nicht mehr fortsetzen.

RTL kippt „Adam sucht Eva“ - Entscheidung sorgt für Verwirrung

Seit 2014 schickte der Sender mit Sitz in Köln jedes Jahr Singles auf eine einsame Insel, um dort die wahre Liebe zu finden. Das Besondere dabei: Die Kandidaten zeigen sich rund um die Uhr nackt! Sowohl Promis als auch Normalos nahmen in den letzten fünf Jahren an der lasziven Datingshow teil. Heraus kam sogar ein einigermaßen bekanntes Promi-Paar: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid.

„Adam sucht Eva“ sorgte aber auch für eine ziemlich umstrittene TV-Szene: DSDS-Sternchen Melody Haase und Surfer Marius Hoppe landeten auf der Matratze und rutschten aufeinander herum. Melody betonte zwar, dass es nicht zum Sex gekommen sei. Viele Zuschauer bekamen aber einen ganz anderen Eindruck.

Und dann gab es noch jenen denkwürdigen Moment, als Bastian Yotta vor laufenden Kameras eine Erektion bekam (Link zu tz.de*). Worauf ein paar Kandidatinnen hysterisch zu kreischen begannen.

Rätselraten: Aus welchem Grund setzt RTL „Adam sucht Eva“ plötzlich ab?

Eine sechste Staffel von „Adam sucht Eva“ soll es aber nicht mehr geben. Der Grund? Unbekannt. Denn eigentlich war RTL seit Ende April auf der Suche nach neuen Kandidaten für die diesjährige Staffel. Auf Instagram und auf der Webseite des Senders ist noch das Casting-Formular zu sehen. Alles deutet darauf hin, dass diese Entscheidung ziemlich plötzlich gefallen sein soll.

An den Quoten soll es nicht liegen, denn die Show konnte immer gute Erfolge erzielen, wie dwdl.de in seinem Bericht schreibt. Ob der Mangel an Promis schuld daran ist, dass „Adam sucht Eva“ nicht mehr produziert wird? Immerhin waren bei der fünften Staffel 2018 nur drei Prominente dabei, unter anderem Gina-Lisa Lohfink, die sich vor Kurzem vom Freund Antonino trennte - 2017 waren es noch neun.

RTL startete das kontroverse TV-Format im Jahr 2014 unter dem Titel "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies". Ab der dritten Staffel wurde es in "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" umbenannt. RTL schickte erstmals Promi-Kandidaten unter die „Normalos“. Später hieß die Nackt-Dating-Show nur noch "Adam sucht Eva".

Das Show-Aus kommt auch nicht allein. Wie dwdl.de weiter berichtet, soll auch die RTL-Gameshow „The Wall“ nicht mehr fortgesetzt werden.

„Adam sucht Eva“: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid kamen in der RTL-Show zusammen

Dass bei „Adam sucht Eva“ sogar die große Liebe entstehen konnte, bewiesen Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk und Surferin Janni Hönscheid. Sie lernten sich in der RTL-Sendung kennen. Hochzeit im Jahr 2017. Mittlerweile sind sie stolze Eltern des kleinen Emil-Ocean. Ein zweites Kind ist auf dem Weg. Für den Namen ihrer noch ungeborenen Tochter beweisen sie nun ähnlich viel Kreativität.

Außerdem schockt RTL seine Fans mit dieser Änderung, von der sogar die Produzenten überrascht wurden. Denn RTL setzt nach fünf Staffeln eine extrem beliebte Show ab, wie extratipp.com* berichtet.

fm

*extratipp.com und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.