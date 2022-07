7 v. Wild: Regeländerung – nur Knossi darf sieben Gegenstände mitnehmen

Knossi bekommt fünf Gegenstände bei „7 vs. Wild“ © dps/Julian Stratenschulte/Christoph Hardt

„7 vs. Wild“: Die zweite Staffel der Youtube-Survival-Show wird offenbar noch härter. Das merkt nun auch Kandidat Knossi. Lesen Sie hier, wieso er mehr Gegenstände mitnehmen darf:

Die Kandidaten des YouTube-Erfolgsformats „7 vs. Wild“ sind inzwischen alle in der Vorbereitungsphase auf die Zeit in der Wildnis. Alle haben das gleiche Ziel: Getrennt voneinander und völlig isoliert müssen sie sieben Tage überleben. Jeder muss mit seinen vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen.

MANNHEIM24 verrät, wieso nur Knossi sieben Gegenstände mitnehmen darf – und die anderen „7 vs. Wild“-Teilnehmer mit weniger auskommen müssen.

Anders als bei Unterhaltungssendungen wie etwa dem Dschungelcamp auf RTL sollen die sieben „7 vs. Wild“-Kandidaten völlig auf sich gestellt sein. Eine anspruchsvolle Aufgabe, der sich auch der selbsternannte „König Knossi“ stellen möchte. (sik)