Star Trek - Strange New Worlds: Kritik der Episode 2x06

Celia Rose Gooding in „Star Trek: Strange New Worlds“ © Paramount+

In der Folge „Wo Worte fehlen“ der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ steht Uhura im Fokus. Sie scheint die einzige zu sein, die seltsame Geräusche vernimmt und Halluzinationen hat. Auf der Suche nach der Ursache erhält sie Hilfe von einem bekannten Gesicht.

Die Episode „Wo Worte fehlen“ fällt ziemlich genau in die Art von Abenteuer, die man bei „Star Trek: Strange New Worlds“ sehen möchte. Der Fokus liegt klar auf den Figuren (hier hauptsächlich Uhura), die allesamt irgendwelche Lasten mit sich herumschleppen, aber bestrebt sind, aus ihrer Vergangenheit zu lernen und schlicht „besser“ zu werden.

Captain Christopher Pike (Anson Mount) wurde vorübergehend befördert und soll eine Deuterium-Raffinerie in Betrieb nehmen, die in einem Weltraumnebel (Bannon‘s Nebula) erbaut wurde, aber aus noch unbekannten Gründen Startschwierigkeiten hat. Die USS Farragut ist ebenfalls vor Ort (Pikes Kommando unterstellt) und ein gewisser James T. Kirk (Paul Wesley) wurde jüngst zum ersten Offizier des Schiffes befördert. Kirk nutzt das Treffen mit der Enterprise, um seinen Bruder Sam (Dan Jeannotte) zu besuchen, der offenbar recht neidisch auf Jims Beförderung blickt. Eine ausführliche Kritik der Episode „Wo Worte fehlen“ der Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ lesen Sie bei Serienjunkies.de (Christian Schäfer)