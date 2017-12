25-jährige Münchnerin Angie sorgt für Sensation beim „Bachelor“

Am 10. Januar startet die neue Staffel „Der Bachelor“ auf RTL: Dann kämpfen 22 Schönheiten um die Gunst des Bachelors. Eine Münchnerin sorgt schon im Vorfeld für ein Sensation.

München - Wer bekommt die letzte Rose? Diese Frage beschäftigt ab 10. Januar die RTL-Zuschauer beim Erfolgsformat „Der Bachelor“. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, jetzt kommen die ersten Details ans Licht. Münchnerin Angie (25) sorgt mit einem süßen Geheimnis für Aufsehen: Die medizinische Fachwirtin aus der Landeshauptstadt war bei den Dreharbeiten im Oktober schwanger - und das bereits im dritten Monat.

+ Die 25-jährige Münchnerin Angie sorgt für eine Sensation beim „Bachelor“ © MG RTL D / Arya Shirazi

Angie verrät süßes Geheimnis im Interview

„Ja, es stimmt. Ich bin schwanger, wusste bei den Dreharbeiten aber noch nichts davon“, verriet Angie bild.de. Ist die schöne Blonde tatsächlich Single, wie es die Verträge von RTL angeblich vorschreiben? Die Münchnerin jedenfalls behauptet, dass sie aktuell keinen Partner habe: „Ich war mit dem Vater des Kindes zu keinem Zeitpunkt in einer Beziehung und bin als Single nach Miami geflogen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ Vor einem Jahr ging die letzte Beziehung in die Brüche - ausgerechnet an Weihnachten. Angie tapfer: „Alles kommt, wie es kommen soll, das Schicksal wird sich schon etwas dabei denken.“

Ab Januar kämpft Angie bei RTL um das Herz des Bachelors Daniel Völz (32). Wir haben bereits alle Kandidatinnen in einem Artikel vorgestellt.

Matthias Kernstock