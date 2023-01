21-jährige DSDS-Kandidatin Sallie gibt im Monat 20.000 Euro fürs Shoppen aus

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ kämpft Sallie Prieve um den Einzug in den Recall. Privat führt die 21-jährige DSDS-Kandidatin aber schon jetzt ein Leben der Superlative.

Hamburg – In diesem Jahr wird bei „Deutschland sucht den Superstar“ zum zwanzigsten und vermutlich letzten Mal ein neuer DSDS-Sieger gesucht. Auf den Posten bewirbt sich auch Sallie Prieve (21), die bereits jetzt von sich behauptet, ein Starleben zu führen.

DSDS-Kandidatin Sallie Prieve liebt ihr Luxusleben

Schon im Jahr 2019 trat Sallie bei DSDS auf – jedoch ohne Erfolg. Das soll sich nun ändern. In der Folge vom 28. Januar will die 21-Jährige ihr Glück erneut versuchen. Doch hat Sallie seit ihrem letzten DSDS-Besuch gesanglich dazugelernt? Zumindest optisch hat sie sich ziemlich verändert: neue Haarfarbe, aufgespritzter Po – Sallie will nicht nur singen wie ein Superstar, sondern auch aussehen wie einer. Und dafür gibt Sallie, die sich auch „Moneygirl“ nennt, ganz schön viel Geld aus. Alleine 30.000 Euro hat sie sich das Aufspritzen ihres Hinterns kosten lassen. „Ich finde am Po kann man nie zuviel haben“, erklärt die Sängerin ihr Investment.

Und auch sonst gönnt sich Sallie worauf sie gerade so Lust hat. „Ich lebe einen Luxuslifestyle...Ich mag sehr viele Designer und trage teure Sachen“, so die Hamburgerin. „Im Monat gebe ich 10 bis 20.000 Euro fürs Shoppen aus“, verrät Sallie zudem. Doch wie kann sich die 21-Jährige so einen Lebensstil überhaupt leisten? Bei Modeljobs, klärt sie auf, würde sie bis zu 10.000 Euro verdienen.

21-jährige Sallie Prieve will die DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen von sich überzeugen

Um was für Modeljobs es sich genau handelt, verrät Sallie, die auch auf der Bezahlplattform OnlyFans aktiv ist, jedoch nicht. Auf ihrem Instagramaccount zeigt sich die DSDS-Kandidatin aber gerne mal nur in hotter Unterwäsche bekleidet und setzt ihre neugekauften Kurven dabei besonders in Szene. Ob sie die Jury rund um Dieter Bohlen überzeugen kann? Der Poptitan zeigt zunächst nur Interesse an Sallies Po: „Kannst du da sitzen drauf?“, fragt er ungläubig.

Ob es für die 21-Jährige dieses Mal für den Recall reicht, erfahren DSDS-Fans am 28. Januar um 20.15 Uhr bei RTL oder bereits jetzt in der Mediathek RTL+. Die Schlagzeilen rund um die neue DSDS-Staffel reißen derweil nicht ab. Nach dem Sexismus-Eklat bei DSDS schießen nun auch Politikerinnen und Realitystars scharf gegen Dieter Bohlen. Verwendete Quellen: RTL+ (DSDS-Folge vom 28. Januar 2023)