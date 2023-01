1899: Keine zweite Staffel für die Netflix-Serie der Dark-Macher

1899 © Netflix

Die teuerste deutsche Serie, die jemals produziert wird, hat bei Netflix keine Zukunft. Nach nur einer Staffel wurde 1899, das neue Mystery-Drama der Dark-Macher, vom absetzungsfreudigen Streamingservice für beendet erklärt.

„Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass ‚1899‘ nicht verlängert wird“, so die traurige Nachricht von Baran bo Odar und Jantje Friese via Instagram. „Wir hätten zu gern diese unglaubliche Reise mit einer zweiten und dritten Staffel abgeschlossen, so wie einst bei ‚Dark‘ (hier zur Kritik der ersten Staffel von 1899). Doch manchmal laufen die Dinge nicht, wie man sie plant. So ist das Leben. Wir wissen, dass dies Millionen von Fans da draußen enttäuschen wird. Aber wir möchten euch von ganzem Herzen danken, dass ihr ein Teil dieses wunderbaren Abenteuers wart. Wir lieben euch. Das vergessen wir nie.“

Das „Dark“-Duo bemüht sich also, nicht verärgert zu klingen, wegen der unerwarteten Absetzung ihres neuen Werks 1899. Die Fans halten mit ihrem Ärger über Netflix weniger hinter dem Berg, zumal sich der Streamingservice in den letzten Jahren einen schlechten Ruf verdient hat, zu viele Eigenproduktionen zu früh abzusetzen. Wer mehr zu den Hintergründen der Absetzung wissen will, kann bei Serienjunkies.de weiterlesen. (Bjarne Bock)