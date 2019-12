Die Zehn-Millionen-Frage

Das Spielplatz-Gelände am Beck ist Teil der Kita-Pläne in Knesebeck. Wie in Wittingen, soll das dort zu errichtende Gebäude Platz für sechs Gruppen bieten und rund 5 Millionen Euro kosten. Foto: boden

Wittingen – Zunächst einmal eine terminliche Nachricht: Die beiden neuen Kindertagesstätten in Wittingen und Knesebeck wie zuletzt geplant Anfang Oktober 2021 zu eröffnen, wird wohl nicht klappen.

Das sagte Stadtbürgermeister Andreas Ritter in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. „Wir sind da ein Stück weit in Verzug“, so der Rathauschef.

Was sicher auch daran liegt, dass die städtische Politik es sich in dem seit weit über einem Jahr laufenden Planungsprozess nicht immer leicht gemacht hat. Man wusste spätestens seit der Einweihung der Container in Wittingen und Knesebeck Anfang 2018 über deren zeitlich begrenzte Genehmigung, aber dann sind da ja auch die enormen Kosten, über die man reden muss.

Was nun im Sozialausschuss erneut geschah. Rund 5 Millionen Euro pro Standort sind eine Summe, die zuletzt in den verschiedensten Gremien für Bauchschmerzen sorgte, aber auch stets in den Vorlagen stehen blieb. Vor dem Ausschuss hatte einmal mehr der Arbeitskreis getagt, der sich mit den beiden Bauten beschäftigt, und dort so Ritter, wurde „aufgezeigt, dass wir sehr großzügig bauen“. Zum Beispiel mit Gruppenräumen, die multifunktional nutzbar sein werden. Der Arbeitskreis habe sich auf einen Grundriss ebenso geeinigt wie auf die Massivbauweise.

Etwas mehr als zwei Stunden vor der Ausschusssitzung erreichte die Verwaltung jedoch ein Antrag der CDU, noch einmal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzunehmen. Dabei, so berichtete Ritter, werde auch ein Vergleich mit einer geplanten Einrichtung in Rühen gefordert, die 3,5 Millionen Euro kosten soll.

Weder in der Verwaltung noch bei den politischen Mitbewerbern fand der Antrag Zustimmung. Man vergleiche dann „Äpfel mit Birnen“, sagte Ritter, der auf eine um 600 Quadratmeter geringere Grundfläche bei dem Rühener Projekt verwies. Und: „Das kommt ehrlich gesagt ziemlich spät, weil wir schon viele Pflöcke eingeschlagen haben. Wenn wir die Kosten senken wollen, müssen wir die Grundfläche und den Standard senken.“

Thomas Knöfel (FWG) lehnte den Antrag ab: Im Arbeitskreis seien sich alle einig gewesen, nun möglichst schnell vorankommen zu wollen. Christian Schroeder (Grüne) konnte auch keinen Grund mehr für neue Berechnungen erkennen, die geforderten Betrachtungen seien längst angestellt worden. Der Erste Stadtrat Holger Schulz sah „keinen Spielraum“ mehr für Vergleiche – der Inhalt des Antrags ziele letztlich auf eine viel frühere Planungsphase ab. Die anwesenden CDU-Vertreter konnten dem Vorstoß nicht viel Nachdruck verleihen: „Ich denke, es geht darum, die Kosten plausibel zu machen“, sagte Hermann Lahmann.

Die FWG wie auch Elternvertreter Lars Dreyer-Winkelmann forderten die CDU auf, den Antrag zurückzuziehen. Zur Abstimmung stand der aber ohnehin nicht, weil das kurzfristig eingegangene Papier nicht offiziell auf der Tagesordnung stand. Dem Vernehmen nach soll das Thema nun am 19. Dezember auf der Agenda des Verwaltungsausschusses stehen.

