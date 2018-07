Wohnortnahe Verpflegung sichern

Wittingen. Die Helios-Klinik Wittingen empfing am Freitag Niedersachsens Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Dr. Carola Reimann. Zusammen mit anderen Politikern besichtigte sie die Einrichtung, um sich vor Ort über das medizinische Angebot zu informieren.

Dabei ging es um Streitigkeiten zwischen der Klinik und Krankenkassen, die ihr Mittel entziehen wollen.

„Seit gut einem Jahr ringen wir mit den Krankenkassen um den vom Land bereits im August 2017 bewilligten Sicherstellungszuschlag“, berichtete Klinikgeschäftsführer Dr. Peter Hermeling. Die Krankenkassen fochten diesen Beschluss an und seitdem befindet sich das Verfahren in der Schwebe. Ohne den Zuschlag wäre die Klinik nicht mehr regulär an der Notfallversorgung beteiligt. „Wenn wir keine Notaufnahme mehr anbieten können, hätten wir rund 60 Prozent weniger Patienten bei uns“, sagt Hermeling. „Diese hätten dann erheblich längere Anfahrtswege in die nächstgelegene Klinik von 35 Kilometern und mehr.“

Bei dem Rundgang stellte Hermeling darum neben der mit dem im letzten Jahr angeschafften Endoskop und dem neuen Computertomografen (CT) gut ausgestatteten und rund um die Uhr einsatzbereiten Diagnostik auch die Notfallerstversorgung vor. Reimann sowie dem ebenfalls angereisten Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann und dem Bürgermeister der Stadt Wittingen, Karl Ridder, legte Hermeling dar, dass jährlich hohe sechsstellige Summen in die Klinik gesteckt würden. „Man muss immer wieder investieren, um aktuell zu bleiben. Gerade in der ländlichen Region ist die Gefahr groß, bei den Standards abgehängt zu werden“, so Hermeling. Die erfüllt man vor Ort, so gibt es etwa eine telemedizinische Anbindung, die Spezialisten ermöglicht, Patientendaten wie CT-Bilder direkt abzurufen.

„Die Helios-Klinik Wittingen ist ein sehr gut aufgestelltes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung und wichtig für die wohnortnahe Versorgung der Bürger“, stellte Heilmann fest. Hermeling betonte, dass die Klinik mit der Stadt Wittingen, den 25 dazugehörigen Ortsteilen und der Samtgemeinde Hankensbüttel eine Fläche abdecke, die größer sei als der gesamte Landkreis Peine. „Mit den Patienten aus der Altmark arbeitet man hier sogar länderübergreifend“, fügte Ridder hinzu.

„Ich konnte mir ein gutes Bild von der medizinischen und organisatorischen Aufstellung der Helios-Klinik Wittingen machen. Die Klinik ist wichtig für die wohnortnahe Versorgung der Patienten. Den Sicherstellungszuschlag halte ich für erforderlich“, lautete Reimanns Fazit. „Ich gründe gerade den Arbeitskreis Qualität. Unser Ziel ist es, nicht nur Betten zu zählen“, fügte sie hinzu. Und Qualität kann die Wittinger Einrichtung bieten: 2017 lag die Patientenzufriedenheit bei 97,3 Prozent und die Weiterempfehlungsrate bei 96,5 Prozent.

Bürgermeister Ridder betonte: „Die Unterstützung von Sozialministerin Reimann ist für uns sehr wichtig“.

