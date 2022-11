Wohl vorerst keine höhere Grundsteuer in Wittingen

Von: Holger Boden

Für Wittinger Grundbesitzer droht offenbar zunächst keine Erhöhung der Grundsteuer A und B. © Gerlach, Paul

Wittingen – Es sieht so aus, als kämen Grundbesitzer in der Stadt Wittingen in nächster Zeit vorerst ohne Grundsteuererhöhung davon. Das klang jetzt in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses durch. Demnach ist die aktuelle Krisensituation der Grund dafür, dass die Bürger nicht noch stärker belastet werden sollen.

Überlegungen für eine Erhöhung der Grundsteuer hatte es in den letzten Jahren in der Wittinger Politik bereits gegeben. Parallel zum Versuch, in den Haushaltsplanungen Einsparungen vorzunehmen, wurde auch eine Verbesserung der Einnahmeseite ins Auge gefasst. Das bedeutet: höhere Steuern, Gebühren, Abgaben. Bereits realisiert wurde das etwa bei der Gewerbesteuer oder der Hundesteuer.



Bei der Grundsteuer sind derzeit Millionen Bundesbürger aufgefordert, eine Erklärung zu ihren Besitzverhältnissen abzugeben – weil der Staat die Grundsteuer reformieren will. Diese Reform wiederum soll insgesamt aufkommensneutral sein, also nicht in eine versteckte Grundsteuererhöhung münden, auch wenn es für einzelne Eigentümer teurer wird und für andere dafür günstiger. Eine kommunale Anhebung der Grundsteuer soll mit der Reform nicht zusammenfallen.



So stellte Joern Wolter (CDU) mit Blick auf vorangegangene Diskussionen nun im Finanzausschuss die Frage, ob eine Erhöhung vor der Reform noch ein Thema sein solle. Dass es dafür noch zwei Zeitfenster gibt, erläuterte Jörg Bialas (SPD): „2025 darf die Grundsteuer nicht höher sein als 2024. Wir könnten sie also 2023 oder 2024 noch anheben.“



Warum es dazu eher nicht kommen wird – auch wenn die finanzielle Lage der Stadt es eigentlich erfordere –, legte Stadtbürgermeister Andreas Ritter dar: „Normalerweise müssten wir es machen. Aber mit Blick auf die aktuelle Problemlage lassen wir es.“ Das sei auch jüngst in einer Runde der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis so besprochen worden.



Keine Grundsteuererhöhung also in der derzeitigen Krise – damit, so Ritter, solle es angesichts der Teuerung infolge von Ukraine-Krieg und Energiekrise keine zusätzliche Belastung der Bürger geben. Den damit verbundenen Verzicht auf Zusatzeinnahmen für die Stadt bezifferte der Rathauschef auf rund 200 000 Euro bei Grundsteuer A und B zusammengenommen.



Dr. Thomas Weiland (FWG) nannte das eine „angemessene Reaktion“. Leicht kritisch äußerte sich am Rande der Sitzung allerdings der BA-Fraktionschef Eckhard Meyer: Für Grundbesitzer sei das alles schön und gut, allerdings gebe es für Menschen ohne Haus und Grund in diesem Fall keine entsprechende Entlastung, das sei zu bedauern.