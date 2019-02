Wittinger Verein: Großer Zulauf bei jungen Landfrauen

Wittingen – „Mit einem herzlichen Willkommen“ und dem Segenswunsch: „Nimm dir Zeit, um nachzudenken. Es ist die Quelle der Kraft. Nimm dir Zeit, um zu spielen, es ist das Geheimnis der Jugend“ begrüßte die erste Vorsitzende der Landfrauen Wittingen, Dörte Dreblow, die zahlreich erschienenen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

Eine umfangreiche Tagesordnung war zu bewältigen. Maren Lühr begann mit dem Bericht des Vorstandes aus dem Jahr 2018.

Auf das Jahr verteilt gab es vier Vorstandssitzungen. Außerdem fanden erweiterte Vorstandssitzungen mit allen Ortsvertrauensfrauen und der Regionsvertreterinnen statt. Im Februar gab es fünf Termine, bei denen es sich um die Gründung der Jungen Landfrauen drehte. „Inzwischen haben wir fast 100 Junge Landfrauen in unserem Verein“, so Lühr.

+ Dörte Dreblow (v.l.), Imke Tack (Ortsvertrauensfrau Suderwittingen) Nathalie Ritter (Sprecherin der Jungen Landfrauen) und Sandra Creydt (2. Vorsitzende). © Wilke Zeitgleich begann die Planung und Erstellung des Kochbuches Isenhagener Land. Im Mai fand die Morgentauwanderung in Rade statt. Am Frauenfrühstück im März nahmen 237 Personen teil. Am 10. November feierten 220 Mitglieder das 70-jährige Bestehen. Die Weihnachtsfeier wurde von 144 Landfrauen besucht.

Im März ging es in den Erlebniszoo Hannover: 22 Erwachsene und 16 Kinder nahmen daran teil. 89 Wittinger Landfrauen waren am 20. und 21. Juni bei der Kreisbereisung in Brome dabei. Am 5. September wurde mit 39 Mitreisenden eine der größten Flächenstädte, Salzgitter, besucht. Im Advent ging es dann mit 55 Damen zur Weihnachtsgeschichte nach Braunschweig.

Der Kassenbericht wurde von Kirsten Hoormann-Meyer und Ellen Meyer vorgetragen. Es gab keine Beanstandungen, so das dem gesamten Vorstand vonseiten der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt wurde. Neu als Ortsvertrauensfrau für den Ort Suderwittingen wurde Imke Tack von den Mitgliedern bestätigt.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften standen auch auf der Tagesordnung:

• 40 Jahre: Gisela Dorn-Döpke, Ursel Lindemann, beide aus Gannerwinkel, Herta Meyer aus Stöcken, und Ilse Wolpers aus Knesebeck

• 60 Jahre: Erika Sültmann aus Ohrdorf und Helga Wedemeier aus Mahnburg

• 70 Jahre: Ilse Beyer aus Rade

VON SIEGFRIED WILKE