Wittinger Projekte auf Wiedervorlage

Von: Holger Boden

Im Lönsweg gilt die Kanalisation als sanierungsbedürftig. Die Straße soll in dem Zuge mitsaniert werden. © Boden, Holger

Wittingen – Der Wittinger Ortsrat hat kürzlich über seine Wünsche für den Haushalt 2023 beraten – und die Anforderungsliste spiegelt zu großen Teilen das wider, was auch 2022 schon angemeldet worden war. Die Mitglieder verabschiedeten einstimmig ein 20-teiliges Paket von Vorhaben, von dem allerdings niemand annimmt, dass es dieses Mal zu 100 Prozent realisiert wird, zumal die Stadt sich vor finanziell schwierigen Zeiten sieht.

So sollen etwa der Lönsweg und die Barkhausenstraße erneut zur Sanierung angemeldet werden. Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Wasserverband, das dieser eigentlich schon schneller umsetzen wollte. Laut Verwaltung gibt es aber noch keinen neuen Stand, wann der Verband loslegen will.



Weiterhin steht in den Anforderungen auch der Verbindungsweg zwischen Bahnhofstraße und Rammestraße, der bislang nicht befestigt ist. Matthias Rönneberg (BA) sah Handlungsbedarf, bei starkem Regen lande Sandfracht auf der Bahnhofstraße. „Drin“ blieb auf Wunsch von Rönneberg auch ein WC für den Bahnhof.



Der Ortsrat will auch Gehwege im Umweg, an der Dammstraße und an der Salzwedeler Straße sanieren lassen. Für Thomas Lemke (Grüne) gibt es dort „akuten Handlungsbedarf“. Auf Rönnebergs Frage, ob diese Investitionen angesichts knapper Kassen realistisch sind, sagte Stadtbürgermeister Andreas Ritter, man könne die Gehwege auch im Rahmen der Unterhaltung abarbeiten.



Verkehrsinseln an Ortseingängen bleiben auch ein Thema, kosten allerdings auch 120 000 Euro pro Stück. Lemke wie auch Andreas Bona (CDU) sahen es als wichtig an, den Verkehr zu beruhigen.



Eine Aufwertung des Martini-Marktes soll weiterhin ebenso auf der Agenda bleiben wie Gelder für das Sommerfest 2023 und fürs Innenstadtmarketing. Auch in modernere Straßenbeleuchtung soll punktuell investiert werden, Ritter sah das allerdings als größeres Thema an, um das ein städtischer Fachausschuss sich kümmern solle. Neue Laternen soll es an der Straße nach Glüsingen geben, Rönneberg sah dort einen „wichtigen Lückenschluss“.



Geld für Nachpflanzungen in der Nachtweide soll ebenfalls im Haushalt bleiben. Laut Martina Berghäuser von der Umweltabteilung der Stadt sind aktuell Bestellungen für Ersatzbepflanzung vorgesehen, das sei „ein ständiger Prozess“.



Eine neue E-Ladesäule für die Achterstraße findet sich nicht in den Anforderungen. Bona betonte wie auch Ritter, das sei keine kommunale Aufgabe mehr.