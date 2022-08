Sommerfest in Wittingen: Begeisterung, die ansteckt

Von: Burkhard Ohse

Heimspiel für Hagen02: Die Band zeigte, wie moderner Rock aus dem Isenhagener Land klingen kann. © Ohse, Burkhard

Wittingen – Vier Tage Musik, vier Tage Spaß und vier Tage Stimmung in der Innenstadt: Zu Bühnenprogramm, Vergnügungspark und kulinarischen Genüssen hatte der HGV eingeladen, und nach einer entbehrungsreichen Corona-Zeit ließen sich die Wittinger und ihre Gäste nicht zweimal zum Sommerfest bitten. Begeisterung jederzeit, und vor allem an den Abenden ein Menschenmeer auf dem Marktplatz – das machte nicht nur den Gästen Spaß, sondern auch die Protagonisten auf der Bühne.



Die feierten die Wittinger, denn die machten mit, sangen, tanzten und schüttelten den Corona-Staub aus ihren Kleidern. Eröffnet wurde das Fest am Donnerstagabend mit einem Freiluftkino. Am Freitagabend spielten die Keltics, und dementsprechend sah man flotte irische Tänze. Frontman Thys Bouma hatte sich in der Pandemiezeit extra ein eigenes Instrument zugelegt und sich das Musizieren darauf beigebracht, wie er anmerkte. Wie gewohnt tobte er über die Bühne, so dass der Kilt nur so flatterte.



Zuvor hatte die Band Hagen 02 begeistert. Die Lokalmatadore „aus dem Nachbarort“ hatten ein Heimspiel und zogen mit Deutsch-Rock nicht nur die jugendlichen Fans in ihren Bann. Zwischen Zuckerwatte, Champignons sangen sie vom Verreisen und wieder nach Hause kommen, nach Hagen natürlich.



Der Freitagnachmittag wurde von KiWi 2 eingeleitet. Das Duo rockte den gesamten Nachmittag, bevor es am Samstagabend dann mit der „Hit-Radio-Show“ den Ritt durch die Musikgeschichte von der Nachkriegsära bis kurz vor Layla gab. Und das Ensemble mit Moderator Eddie Tornado aus Göttingen überzog bis nach Mitternacht, so dass ganz Wittingen dem „Lieblings-Eddie“ noch zum Geburtstag gratulieren konnte.



So gab es etliche Zugaben, die vehement eingefordert wurden, nachdem der Moderator zunächst „Flughafen“ oder „Hutfarbe“ verstanden hatte. Augenzwinkernd führte er durch den ganzen Abend, als er Uralt-Musikikone Tina Turner auf die Bühne half, Lady Gaga ankündigte oder Kim Wilde featuring Nena nach dem hinter der Bühne beendeten Streit ansagte. 99 Luftballons, nach 40 Jahren gerade wieder aktuell, war Gästen aller Generationen textlich ein Begriff. Sogar analoge Feuerzeuge wurden in die Höhe gehoben. Taylor Swift, Joan Jett, die Spider Murphy Gang mit dem „Skandal in Wittingen“, Liquido und AC/DC rockten so die Bühne, und Ringo Starr hatte es sich hinter dem Schlagzeug bequem gemacht. Auch der Bildungsauftrag wurde also erfüllt, wie der Moderator sagte.



Gestern ging es munter weiter mit dem Sommerfest in der Wittinger Altstadt, mehr dazu in der morgigen Ausgabe. Ein Special gibt es zudem am heutigen Montag. Ab 15.30 Uhr wird das Sommerfest um den Extra-Programmpunkt des rollenden Oldtimer-Museums erweitert. Fast 200 Autos sollen über den Marktplatz fahren. 197 Teams mit 44 verschiedenen Fahrzeug-Marken.