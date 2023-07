Wittinger Draisinenfreunde vermissen die „große Rote“

Schienenfahrzeug diente als Blickfang am Südbahnhof - und wurde jetzt von Unbekannten gestohlen

Wittingen - Die „große Rote“ ist weg. Den Wittinger Draisinenfreunden ist die Draisine gestohlen worden, die am Südbahnhof als Blickfang neben dem Container angekettet war.

Der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Adam selbst hat das Fehlen der Draisine am Dienstagmorgen bemerkt. Da war das Gefährt aber offenbar schon länger nicht mehr da – eine Spaziergängerin, die regelmäßig am Südbahnhof vorbeikommt, habe ihm berichtet, dass das rote Schienenfahrrad schon seit Freitag letzter Woche nicht mehr an seinem Platz gestanden habe.



Adam machte sich am Dienstag sofort auf die Suche, fuhr die Strecke bis hinter Suderwittingen ab und verband das mit einem Mähen der Gleise, durch die ohne Pflege zu viel Unkraut wuchert. Doch weder auf noch neben den Schienen gab es eine Spur von der gestohlenen Draisine. Seine Hoffnung war gewesen, dass jemand „nur“ eine Tour damit gemacht und das Gefährt dann stehen gelassen hat. Ähnliches trug sich schon mal zu, damals stellten die Täter die Draisine wieder am Südbahnhof ab.



Künftig sollen noch mehr Draisinen neben dem Container stehen. Dafür wird gerade eine Art Carport gebaut. Unter dem Dach sollen die Schienenfahrzeuge gesichert werden, und für das Ganze soll laut Adam eine elektronische Überwachung installiert werden.



Immerhin: Die für Samstag von einer Gruppe gebuchte Ausfahrt mit vier Draisinen ist nicht gefährdet, die „große Rote“ war dafür nicht eingeplant. Adam hatte das Modell einst selbst gebaut, es war die zweite Draisine, über die der Verein anfangs verfügte. Laut Adam ist der rote Viersitzer mit Pedalen für zwei Fahrer „nicht allzu schwer“, Diebe könnten ihn wohl in einem größeren Kombi oder auf einer Ladefläche abtransportiert haben. Den Wert des Exemplars beziffert der Vorsitzende der Draisinenfreunde auf 5000 bis 6000 Euro.



Einen Verdacht hinsichtlich der Täter hat Adam nicht. Er nimmt nur an, dass es ihnen wohl nicht in erster Linie um das Metall gegangen sein kann: „Sonst hätten sie die Kette nicht dagelassen.“

Adam hat den Diebstahl bei der Polizei angezeigt, dorthin sind auch Hinweise eventueller Zeugen zu richten.