Wittingen: Halbseitige Sperrung bis Oktober

Die halbseitige Sperrung erfolgt bis Ende August zunächst auf der Fahrbahn Richtung Stadtmitte, danach ist dann die andere Seite der Bundesstraße dran.

Wittingen – Diverse widrige Umstände haben dazu geführt, dass der Wasserverband Gifhorn beim Bau der neuen Druckrohrleitung in Wittingen derzeit nicht mehr im Zeitplan liegt. Der erste Bauabschnitt, der aktuell in Arbeit ist, sollte ursprünglich bis Ende August abgeschlossen sein. Daraus wird nun wohl nichts, einen neuen Bauzeitenplan erwartet Geschäftsführer Andreas Schmidt für nächste Woche.



Momentan arbeitet die beauftragte Firma Ost-Bau laut Schmidt im Bereich der B 244, um dort die Anbindung an die neu verlegte Abwasserdruckrohrleitung in der Straße „Am Kleinbahnhof“ herzustellen. An dieser Stelle ist ein Teil der Probleme aufgetreten: „Im Einmündungsbereich lagen mehr Leitungen als erwartet“, berichtet Schmidt. „Aus diesem Grund mussten einige Leitungen auf Betrieb geprüft werden und auch zusätzlich gesichert werden.“



Dafür sei ein Trägerbohlenverbau nötig gewesen, der aufwändiger einzubauen ist als der normalerweise verwendete Boxenverbau. Hinzu kamen weitere Hindernisse: Für die halbseitige Straßensperrung war eine Ampelanlage nicht verfügbar und es gab witterungsbedingten Ausfall der Arbeiten. Der Fund von Blindgängern blieb dem Bau-Team erspart.



Nun läuft inzwischen die halbseitige Sperrung der südlichen Fahrbahn der Bahnhofstraße im Baustellenbereich. Das wird laut Schmidt voraussichtlich bis Ende August so bleiben, dann muss anschließend die nördliche Fahrbahn gesperrt werden, wohl bis Anfang Oktober.



Parallel dazu werden vermutlich schon die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Abwasserdruckrohrleitung beginnen können. Der verläuft von Boitzenhagen bis Schneflingen. Ende Juli hat der Wasserverband die Maßnahme veröffentlicht, die Vergabe soll voraussichtlich Mitte September stattfinden. Als Ausführungszeitraum ist Ende September 2022 bis Februar 2023 geplant.



Bauabschnitt 3 (Schneflingen-Ohrdorf) befindet sich in der Ausführungsplanung. Die Maßnahme beginnt, wie Schmidt erläutert, im Norden von Schneflingen und verläuft östlich von Teschendorf in Richtung Küstorf. Dort verläuft die Trasse durch den Ort (allerdings nicht entlang der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 288) und dann auf Wirtschaftswegen in Richtung Suderwittingen. Der Abschnitt endet am Mahnburger Weg, wo der Anschluss für die Ohrdorfer Klärteiche geplant ist.



Bis Februar 2023 sollen 7 der insgesamt 18 Leitungs-Kilometer verbaut sein. Weitere 5 Kilometer sind Gegenstand der Planungen für Bauabschnitt 3, die Ausführung erfolgt voraussichtlich 2023.



Der restliche Ablauf ist laut Schmidt noch nicht mit seriösen Zeitangaben zu versehen, da noch Genehmigungen Dritter ausstehen und Materialengpässe sowie Mangel an Fachfirmen einkalkuliert werden müssen.



Immerhin liegen aber die bisherigen Kosten laut Schmidt noch unter dem Ansatz im Finanzplan 2022 – und das, obwohl durch die unvorhergesehenen Probleme Mehrkosten in Höhe von etwa 100 000 Euro entstanden sind. Diese werden, so der Geschäftsführer, allerdings „keinen merklichen Einfluss auf das Abwasserentgelt haben“.



Insgesamt sind sechs Bauabschnitte geplant, inklusive dem Anschluss von 18 Klärteichen will der Wasserverband 11 Millionen Euro investieren. Das wird sich angesichts der Größenordnung dann schon auf die Gebührenkalkulation auswirken.