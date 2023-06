Wittingens Ortsrat will „etwas, das über Klappen hinausgeht“

Von: Holger Boden

War kein Erfolg: Krähenklappe in der Wittinger Innenstadt. Der Ortsrat fordert nun weitere Maßnahmen gegen Saatkrähen. © Boden, Holger

Wittingen – Der Wittinger Ortsrat will die Saatkrähen-Problematik nach einem fünfjährigen, weitgehend wirkungslosen Monitoring-Prozess nicht zu den Akten legen. „Das Thema ist uns wichtig“, sagte Ortsbürgermeister Lars Dreyer-Winkelmann (FWG) auf IK-Anfrage.

In der jüngsten Sitzung des Ortsrates hatte die Verwaltung noch einmal über den Status quo in dieser Angelegenheit berichtet. Dreyer-Winkelmann sagt nun: Wenn es nach dem Ortsrat geht, dann wird der Versuch der Vergrämung nicht aufgegeben: „Dafür brauchen wir aber etwas, das über die Klappen hinausgeht.“



In den Monitoring-Jahren waren stets im Winter vor der Brutzeit Krähenklappen an Hotspot-Bäumen aufgehängt worden – die Bürger durften durch Aneinanderschlagen dieser Klappen den Vögeln das Brüten in dem Bereich vergällen. Das „klappte“ nicht sonderlich gut, die Saatkrähen vermehrten sich in diesen Jahren zunehmend stark (das IK berichtete).



Laut Dreyer-Winkelmann wird bei neuen Vergrämungs-Strategien ein Monitoring wieder zwingend erforderlich sein. Von der Stadtverwaltung wolle man nun eine Art Zeitplan für neue Maßnahmen haben, denn: „Das nächste Jahr mit der nächsten Brutsaison ist nicht mehr weit.“



Die Möglichkeiten sind angesichts des Schutzstatus der Vögel begrenzt. „Wir plädieren für einen Falkner“, sagt der Ortsbürgermeister. Angesichts der schieren Menge der Saatkrähen-Nester über den Dächern der Stadt seien möglicherweise auch mehrere Falkner nötig. Auch aus der Bevölkerung seien inzwischen Hinweise zu Kontakten zu solchen Experten gekommen. bo