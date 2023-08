Comeback nach Schulterbruch

+ © Pfaff, Pascal Patrick Sitzt wieder an der Orgel: Michael Jandek in der St. Stephanus-Kirche. © Pfaff, Pascal Patrick

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Pascal Patrick Pfaff schließen

Michael Jandek spielt einfach drauflos, als wäre nichts gewesen. „Es ist eine Improvisation“, sagt er. Der Kirchenkreis-Kantor ist in Wittingen Herr über die Orgel in der St. Stephanus-Kirche.

Wittingen – Der studierte Kirchenmusiker braucht für die Kostprobe seines Könnens nur einen Stuhl, das Instrument und seine Hände. Eigentlich. Denn da ist noch was: die Gesundheit. Wegen einer gebrochenen Schulter fiel Jandek nämlich für einige Zeit aus. Seit rund fünf Wochen ist er zurück – und die Chöre haben ihren Kantor wieder.



„Ich war Ende April auf dem Weg zu einer Taufe, hatte ein im Koffer verpacktes E-Piano in der Hand und bin vor der Kapelle in Erpensen gestürzt. Dabei habe ich mir die rechte Schulter gebrochen“, berichtet er über den Vorfall. Klavierspielen und Chorproben? Nicht möglich.

Die Gottesdienste und Kasualien waren indes abgesichert, so der gebürtige Schwabe, der vor seiner Zeit in Wittingen 20 Jahre in Loitz bei Greifswald als Kirchenmusiker arbeitete. „Auf Beerdigungen spielte Stefanie Barnieske. Und auch Claudia und Thomas Drögemüller sowie Gerhard Müller sprangen ein“, freut sich Jandek über die „gute Vertretung“.



Chorproben wieder ab 18. August

Nachdem er kurz nach Himmelfahrt in Hannover operiert wurde und „nun weitestgehend beschwerdefrei“ ist, sieht er sich jetzt zum Dienst bereit. Mit leichten Einschränkungen: „Fünf Gottesdienste am Stück kann ich aber noch nicht spielen“, klärt er über den Genesungsprozess auf, der bei ihm durch Krankengymnastik voranschreitet.



Über die Zeit seiner Rekonvaleszenz sagt er augenzwinkernd: „Auch wenn die Schmerzen erträglich waren, läuft man wie ein Zombie umher.“ Die Berufsgenossenschaft hätte ihm gar eine Haushaltshilfe finanziert, doch für den Alleinstehenden kam das Angebot, als es schon nicht mehr nötig war: nach knapp fünf Wochen. „Die Versorgung war aber immer gesichert. Es gibt ja Dönerläden hier“, so Jandek grinsend.



Zwar sind Chorproben und Konzerte ausgefallen. Weil aber Sommerpause ist und einiges erst nach den Ferien wieder anläuft, in einem nicht allzugroßen Ausmaß. Am 18. August geht es laut Jandek los, vier Tage später sei Kirchenchor – am 24. August Kantoralprobe. Zudem habe es auch schon im Juni wieder zwei Chorproben mit der Kantorei gegeben („Eine Stunde geht“) und zwei mit dem Chor. Ebenso wohnte er einem Grillfest mit dem Gospel- und Kirchenchor, der Kantorei und dem Kammerchor bei.

Vorbereitung auf die Adventszeit

„Bezüglich des Kinderchors weiß ich aber nicht, wie die Reaktionen auf meinen Ausfall sind. Ich habe die Kinder lange nicht mehr gesehen“, bedauert er. Groß sei die Freude indes über die zahlreichen Genesungswünsche, die er per E-Mail erhalte. In diesem Zuge sei es für ihn ein gutes Gefühl, wieder arbeiten zu können: „Ich bin froh, dass es kürzlich wieder losgegangen ist.“ Am Sonntag leitet er dann den Posaunenchor auf dem Sommerfest in Wittingen. Freilich beim Open-Air-Gottesdienst.



Und weitere Projekte stehen in Zukunft an. Nicht nur, dass alle Gottesdienste bespielt werden. Auch Erntedank, das Krippenspiel oder das Adventskonzert der Chöre mit dem SELK-Posaunenchor stehen auf dem Programm.



„Ich übe Partituren und spiele Klavier. Es geht auch um die Stückauswahl und Chorproben“, so Jandeks Pläne für das nächste halbe Jahr. Mit einer dann ausgeheilten Schulter.