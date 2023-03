Wittingen wächst weiter - vor allem durch Zuwanderung

Von: Holger Boden

Nun gut, beim Sommerfest sieht man besonders viele Wittinger – ihre Zahl ist aber tatsächlich wieder gestiegen. © Boden, Holger

Wittingen – Die Einwohnerzahl der Stadt Wittingen wächst im zweiten Jahr in Folge. 11 644 Personen mit Hauptwohnsitz waren Ende des Jahres registriert, 75 mehr als ein Jahr zuvor (11 569). Ein Anstieg um 0,64 Prozent.

Am 31. Dezember 2020 waren es noch nur 11 515 Einwohner gewesen, das war seinerzeit ein Rückgang gegenüber 2019. Auch von 2018 auf 2019 war die Zahl bereits geschrumpft.



Ursächlich ist vor allem Zuwanderung: Die Einwohnerstatistik der Stadt weist für 2022 insgesamt 940 Ausländer mit Hauptwohnsitz aus, 2021 waren es noch 812. Ihr prozentualer Anteil steigt damit von 7 auf 8 Prozent.



Neben den Personen, die das Stadtgebiet als ihren ersten Wohnsitz gewählt haben, gibt es 634 Einwohner mit Nebenwohnsitz.



Der Hauptort Wittingen weist mit 4743 Einwohnern – vorher 4662 – eine starke Steigerung auf. Hier werden 492 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit verzeichnet, vor Jahresfrist waren es 419. Knesebeck wächst ebenfalls, von 2619 auf 2637 Einwohner.



Radenbeck als drittgrößte Ortschaft hat ebenfalls zugelegt (560, +4), in Vorhop hingegen ist die Einwohnerzahl von 537 auf 516 zurückgegangen. Ohrdorf (397, +1) hält sein Niveau.



Zasenbeck hat mit 313 Einwohnern um 10 Personen zugelegt, Stöcken bleibt auf Rang 7 und verzeichnet dabei leichten Zuwachs. Bei den kleineren Orten gibt es in den meisten Fällen auch nur kleinere Veränderungen. Rade rückt ganz dicht an Erpensen heran – den Nachbarort, von dem es letztes Jahr noch überholt worden war. Bemerkenswert sind rückläufige Zahlen in Darrigsdorf (212, -9), Suderwittingen (157, -8) und Teschendorf (90, -13). Zumindest im letzteren Fall korrespondiert diese Entwicklung mit einem ebenfalls relativ starken Rückgang der Zahl ausländischer Mitbürger (-8).



Wollerstorf, 2019 noch Heimat für 33 Bürger mit Erstwohnsitz, hat sich inzwischen auf 38 Einwohner gemausert – bleibt aber kleinster Ort im Stadtgebiet. Das liegt auch daran dass Plastau, das 2019 selbst noch 38 Personen lag, mittlerweile auf 41 Einwohner kommt.

