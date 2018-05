In Wittingen regiert eine Königin

Wittingen. Dem einen Freud ist des anderen Leid. Nach einem Jahr Regentschaft mussten Carsten und Heike Sölter ihre Insignien wieder abgeben.

Uwe Schulze, Oberst der Schützengesellschaft der Stadt Wittingen, konnte Sonntagabend Jessica Janke von der Damenkompanie zur neuen Schützenkönigin proklamieren, als Adjutantin steht ihr Michaela Spatz zur Seite. Der Jubel im Zelt war dementsprechend groß.

Hervorragende Schießergebnisse hat es in diesem Jahr gegeben. Insgesamt haben 129 Schützen auf die Scheibe angelegt, davon 39 Jungschützen. Starke Ergebnisse, keine Frage, aber dennoch zeigte sich das weibliche Geschlecht in diesem Jahr als das stärkere. Denn auch bei den Kindern hatten zwei Mädchen die Nase vorn: Kinderkönigin ist Lea-Tabea Behn. Kronprinzessin ist Stephanie Lange und Lucien Krüger ist Adjutant.

In das 401. Schützenjahr wurde bereits am Freitag mit dem Zapfenstreich auf dem Wittinger Marktplatz. Der Wittinger Ortsrat hatte dann am Sonnabendmittag Schützen und Gäste zum Empfang gebeten – darunter auch König Hans Schenk aus Wiesn und die Bierkönigin Isabel Schulze. „Das Jubiläumsschützenfest 2017 bringt mich immer noch ins Schwärmen. Wir hatten fünf tolle Tage“, blickte Ortsbürgermeister Matthias Rönneberg zurück. Dass sich so viele Ortsratsmitglieder unter den Gästen befanden, würde laut Rönneberg motivieren, aber dennoch sei die kürzere Zeit beim Ortsratsempfang ein Ausblick auf die kommenden Schützenfeste. Einen neuen Pokal hatte der Ortsrat auch gestiftet – auf dem Alten war kein Platz mehr für weitere Namen.

Zahlreiche Zuschauer lockte am Sonntag die Fahnenübergabe, Beförderungen, Ehrungen und der Parademarsch auf den Wittinger Marktplatz. Oberst Schulze konnte zahlreiche Schützen auszeichnen (mehr in unserer nächsten Ausgabe).

Mit dem Schützenessen für Jedermann inklusive Bühnenprogramm klang das Schützenfest am Pfingstmontag wieder aus.

Von Carola Hussak