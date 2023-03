Wittingen: 2023 ohne Bockbierfest und Nordkreismesse

Von: Paul Gerlach

Teilen

Ein Schwergewicht in Wittingens Veranstaltungskalender: Das Bockbierfest der Privatbrauerei fällt in diesem Jahr aus. 2024 soll es wieder über die Bühne gehen. © Ohse, Burkhard

Wittingen/Isenhagener Land – Schlechte Neuigkeiten für Bockbierfest- und Nordkreismessen-Fans: Die Wittinger Großevents werden in diesem Frühjahr nicht steigen. Die Ausrichter wollen beide Veranstaltungen in 2024 wieder mit Elan und Schwung auf die Beine stellen.

Nicht nur bei den Besuchern, die sonst stets mit dabei waren, dürfte allenthalben Enttäuschung vorherrschen. Das Bedauern über die Absagen ist auch bei den Verantwortlichen deutlich spürbar. Bei der letztlichen Entscheidung hätten aber mehrere Unsicherheitsfaktoren hineingespielt, ist zu hören.



Bei der Privatbrauerei Wittingen, die das Bockbierfest ausrichtet – wenn nicht Corona wie in den vergangenen Jahren dazwischenfunkt (das IK berichtete) –, blickt man aufs nächste Jahr voraus. Geschäftsführer Axel Schulz-Hausbrandt erläutert auf Anfrage, dass ein Fest dieser Größenordnung in 2023 nur möglich gewesen wäre, wenn bereits im vergangenen Winter die Weichen dafür durch die stets umfangreiche und notwendige Vorplanung gestellt worden wären. Wegen der Corona-Unwägbarkeiten, wie sie sich im Winter darstellten, hätte eine solche Vorleistung aber ein „zu hohes Risiko“ bedeutet, dass man Schiffbruch erleide, sagt Schulz-Hausbrandt. Daraufhin hat man gesagt: Man verzichtet für ein Jahr und geht dafür 2024 „in die Vollen“.



Die Nordkreismesse in Wittingen findet in diesem Jahr nicht statt. © Gerlach, Paul

Die Privatbrauerei nutzte für ihr Event bislang ein Zelt, das kurze Zeit später traditionell an der Lessingstraße auch bei der Nordkreismesse Verwendung fand, als Ausstellungsfläche diente und den Gästen insbesondere bei schlechtem Wetter Schutz bot. Das Zelt hätte demnach in diesem Jahr auch nicht zur Verfügung gestanden. Lena Borchardt, Mit-Organisatorin der Messe, sagt, dass man um eine Absage nicht herumgekommen sei. Die Gesamtsituation habe sich „zu kurzfristig“ entwickelt. Die Kosten alleine zu tragen, sei auch nicht ohne. Der Preis nur für das Anmieten des Zeltes kommt dem Preis eines Neuwagens gleich, ist zu hören.



Doch auch davon ab ist momentan bei den Bürgern eine Kaufzurückhaltung zu spüren, sagt Borchardt. Für die Messe sei vieles an Vorleistungen und Arbeitseinsatz nötig. Es habe einige Interessenten fürs Ausstellen gegeben, aber die Resonanz bei der Gesamtabfrage bei den potenziellen Ausstellern sei zu gering gewesen. Die Absage sei schade, sagt Borchardt. Eine Ausrichtung der Messe in abgespeckter Form sei Thema in Gesprächen gewesen, aber der Tenor sei eindeutig: „Ganz oder gar nicht.“ Daher werde man die Messe in 2024 „voller Tatendrang“ angehen. Dazu stehe man bereits in Verhandlungen, es sehe gut dafür aus. Die Stoßrichtung ist: Den Besuchern soll nach Möglichkeit wieder das bekannte Messeerlebnis geboten werden.