„Wir glauben an unsere Strategie“

Wittingen – Angeblich schlechte Produktionszahlen, ein angeblicher Rückzug vom Schützenfest in Hannover – die Wittinger Privatbrauerei und das Schwesterunternehmen Herrenhäuser sehen sich von einem Branchenmagazin für den Getränkemarkt in ein schlechtes Licht gerückt.

Zu Unrecht, wie Geschäftsführer Axel Schulz-Hausbrandt (der beide Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Christian führt) gegenüber dem IK betont. Die in der fraglichen Berichterstattung genannten Zahlen seien „frei erfunden“.

So ist dort die Rede davon, das Produktionsvolumen in Wittingen sei auf 230 000 Hektoliter pro Jahr gesunken. Die Privatbrauerei hat in einem Schreiben an ihre Geschäftspartner darauf reagiert: Im vergangenen Geschäftsjahr sei man auf 365 000 Hektoliter gekommen.

Wie steht es also um die wirtschaftliche Situation des Traditionsunternehmens, das in zehn Jahren sein 600-jähriges Bestehen feiert? Vor zwei Jahren hat man auf einen schwieriger werdenden Markt reagiert, mit einem Relaunch und der Fokussierung auf handwerklich gebraute Qualitätsbiere. „Die Strategie geht auf“, sagt Axel Schulz-Hausbrandt. „Bei den Flaschenbieren sind wir gegen den Markttrend gewachsen.“ Zu der handwerklichen Braukunst gebe es viele positive Rückmeldungen. Das ausverkaufte Bockbierfest spreche für sich.

Und mit dem Relaunch, so der Geschäftsführer, habe man in einem unverändert umkämpften Markt keinen Sprint, sondern einen Marathon begonnen: „Wir setzen auf langsames Wachstum und haben einen langen Atem.“ Eine sofortige Komplettabkehr von der Lohnherstellung für Handelsmarken – wie sie in dem Branchenmagazin suggeriert wird – sei gar nicht vorgesehen gewesen: „Wir haben nach wie vor Eigen- und Fremdproduktion, das war nicht anders geplant.“

Schulz-Hausbrandt verhehlt nicht, dass der Wettbewerb um Partner in der Gastronomie sich noch verschärft hat. Den Kampf nehme die Privatbrauerei an – sie setze dabei aber auf faire Mittel. Und habe nicht nur Kunden verloren, sondern auf der anderen Seite auch neue hinzugewonnen.

So sieht Axel Schulz-Hausbrandt auch Behauptungen wie die, dass die Herrenhäuser Privatbrauerei sich vom Hannoveraner Schützenfest zurückziehe, als „Teil einer Schmutzkampagne“ an – das Branchenmagazin setze offenbar auf fragwürdige Informanten: „Wir sind mit Herrenhäuser selbstverständlich wieder mit unserem Festzelt beim Schützenfest dabei.“

Die Wittinger Privatbrauerei hat inzwischen juristische Schritte gegen das Branchenmagazin unternommen und eine Gegendarstellung erwirkt. Mit Blick auf den oder die „Informanten“ meint Axel Schulz-Hausbrandt: „Es muss jemand ein persönliches Interesse daran haben, unserer Unternehmensgruppe zu schaden. Wir respektieren Wettbewerb, solange er fair ist. Wir würden es aber nicht akzeptieren, wenn unsere eigenen Mitarbeiter in solcher Weise schlecht über Mitbewerber sprechen.“

Nachdem vor zwei Jahren auch einige Arbeitsplätze gestrichen werden mussten, muss sich derzeit bei Wittinger niemand Sorgen um den Job machen: Man wolle, so der Geschäftsführer, weiterhin die Kostenstruktur verbessern, das soll aber mithilfe weiterer Investitionen erreicht werden. Schulz-Hausbrandt: „Wir glauben an unsere Strategie.“ Zu der gehört auch, in Kürze mit alkoholfreiem Wittinger und alkoholfreiem Radler an den Markt zu gehen.

