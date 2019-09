Wieder Unfall auf L 282 bei Rade

Rade – Wieder ein Unfall auf der L 282 zwischen Wittingen und Waddekath auf Höhe Rade: Dort hat es gestern Nachmittag drei Verletzte gegeben.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 85-Jähriger aus dem Wittinger Stadtgebiet gegen 14.45 Uhr mit seinem VW Golf die Landesstraße, aus Rade kommend, in Richtung Suderwittingen überqueren.

Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung Wittingen kommenden Skoda aus Knesebeck, der nach Waddekath unterwegs war. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Der ältere Knesebecker und seine Ehefrau seien per Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, der Senior aus dem Golf wurde privat ins Krankenhaus gefahren. Sachschaden insgesamt: 10 000 Euro.

Die Landesstraße bei Rade ist seit Jahren für ihre Unfallträchtigkeit berüchtigt. Das hat sogar schon die Wittinger Stadtpolitik auf den Plan gerufen, die die Einmündungen von Wirtschaftswegen in die L 282 entschärft wissen will. Erst kürzlich hatte der Grünen-Sprecher Christian Schroeder im Rathaus angefragt, wann die schon länger beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden. Diesen Herbst, so die Antwort, solle es soweit sein. bo