Widerstand gegen Bau von 250 Meter hohen Windkraftanlagen bei Ohrdorf

Von: Pascal Patrick Pfaff

2,5 mal so hoch wie die bisherigen Windräder sollen die neuen Anlagen werden. Die Simulationsgrafik wurde von den betroffenen Bürgern angefertigt. © Engst-Wrede, Natascha

Ohrdorf – „Wir sind keine Windenergiegegner und gehen auch nicht nach dem Motto vor: ‘Nicht in unserem Garten!’ Doch nun ist es genug.“ Renate Cordes spricht aus, was ihr zufolge eine Gruppe von 45 Personen aus Ohrdorf genauso sieht: Sie wollen keine neuen Windkraftanlagen im Ort haben. Schon gar nicht in einer Höhe von 250 oder 225 Metern (das IK berichtete).



In einem Schreiben an Wittingens Stadtbürgermeister Andreas Ritter formuliert die Gruppe einen Appell: „Wir fordern, diese geplanten neuen Windkraftanlagen aus der Planung zu nehmen, ebenso wie mit dem früheren Einwand die bereits in Planung befindlichen Anlagen auf der bisherigen Höhe zu repowern.“



Dabei argumentieren laut Cordes einige Betroffene mit Schallbelästigungen, die es in Anbetracht der bereits bestehenden Anlagen gebe – und die durch Neubauten „noch zunehmen werden“. Im Brief an Ritter ist auch vom Wertverlust der Immobilien die Rede: Die Bürger gehen davon aus, dass der Grundstückspreis vor allem am Eichelkamp, der Hauptstraße, am Mahnburger Weg, Zur Nachtweide, Klintgarten sowie an der Mühle sinkt. Cordes: „Es gibt hier keinen Supermarkt, kaum ÖPNV. Unser Kapital sind die großgerahmten ruhigen Landschaften mit einem weiten Himmel.“ Durch neue Anlagen gehe die Wohnqualität verloren, so Cordes unter Berufung auf das Schreiben.



Dort wird ein weiteres Problem artikuliert: So habe es auf einer Informationsveranstaltung in Suderwittingen am 3. August geheißen, dass die an die Anlagen grenzenden Häuser an durchschnittlich 25 bis 87 Tagen im Jahr mit Schattenwurf konfrontiert sind. Im Dokument wird hierzu formuliert: „Offensichtlich sind die gesetzlich erlaubten Vorgaben von mehreren Häusern am Eichelkamp mit 31 Schattentagen pro Jahr überschritten oder alternativ bis zum Maximum ausgeschöpft worden.“



Die 45-köpfige Gruppe stößt sich auch an der Informationspolitik von Seiten der Projektierer und der Verwaltung. Eckhard Goyer, der auf der Info-Veranstaltung in Suderwittingen zugegen war, erinnert sich: „Der Moderator dort erzählte nur, was er will. Wenn man nicht konkret nachfragt, erfährt man nichts.“ Und Cordes ergänzt: „Wer über das Projekt informiert, redet die Sache schön. Bevor sie aktuell wurde, kam niemand auf die Bewohner zu.“ Auch die Politik habe mit den Bürgern keinen Kontakt aufgenommen.



In Anbetracht der Gesamtsituation fordere die Gruppe daher, „ein transparentes und für die Landschaft harmonisch und verträglich durchgeplantes Gesamtkonzept der vielen Projektplanungen im Isenhagener Land“. Es gehe darum, Windanlagen besser auf alle Ortschaften zu verteilen – „in gerechter Relation zum Landkreis und zum angrenzenden Landkreis“.



Ein undurchsichtiges Verfahren kann Wittingens Erster Stadtrat Holger Schulz derweil nicht erkennen: „Bei der Infoveranstaltung am 3. August haben sich alle Investoren transparent gezeigt.“ Laut Stadtbürgermeister Ritter hat die Verwaltung den Bürgern gar eine Möglichkeit gegeben, sich zu äußern: „Wir wollten von den Projektierern einen B-Plan haben. Dadurch hatten die Bürger die Möglichkeit, etwas zu sagen.“ Man wolle bei der Verwaltung, dass auch Ecojoule – der Projektierer der geplanten Anlagen – sein Projekt vorstellt. „Da von ihnen aber noch keinen Entwurf vorliegt, gibt es auch noch keine Möglichkeit der Beteiligung.“