Werkstattwoche wieder am Start

Von: Holger Boden

Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Nationen – wie hier bei einem Schülertag im Rahmen der Lübener Werkstattwoche. © Boden, Holger

Lüben – Corona und Kunst – das war keine Liebesbeziehung. Zu den Kollateralschäden der Pandemie gehörte die Absage der Internationalen Werkstattwoche in Lüben. Nun geht sie in diesem Jahr vom 30. Juni bis 10. Juli erstmals seit 2019 wieder über die Bühne.

Das Organisations-Team hat 18 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die sich in dem Rundlingsort untereinander wie auch von Land und Leuten inspirieren lassen werden. Das Arbeitsthema steht schon fest – das Künstlersymposium steht dieses Mal unter dem Motto „Würde“.



Die 18 Teilnehmenden stammen aus Deutschland, Italien, den Niederlanden, Lettland, Georgien, Israel und Iran. Beim Schülertag und im Rahmen von Workshops können Kinder und Erwachsene in unmittelbaren Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern treten. Auf Besucher warten Ausstellungen und ein Konzert.



Direkte Begegnungen mit den kreativen Gästen aus sieben Nationen sind auch für Gastgeber möglich, die die Teilnehmenden der Werkstattwoche beherbergen. Und solche werden noch gesucht – in Lüben, aber gern auch in anderen Orten. „Für kulturinteressierte Menschen ist das sicher eine tolle Gelegenheit“, ist Claudia Niemann überzeugt. „Man kann dann mit den Künstlerinnen und Künstlern wunderbar ins Gespräch kommen.“



Niemann kümmert sich im Organisations-Team um die Unterbringung. Und da hat sich nicht nur wegen der vierjährigen, durch Corona bedingten Pause, einiges verändert. Viele Unterkünfte waren lange Zeit gesetzt, doch nach mehr als 30 Jahren Werkstattwoche werden nun auch neue Gastgeber gesucht.



„Das ist eine Bereicherung, wenn man sich darauf einlässt“, meint Niemann. „Eine Chance, Teil des Geschehens zu sein.“ Verpflegen müssen die Gastgeber ihre Gäste nicht, das geschieht alles in der Lübener Tenne. Bringdienste können, müssen aber nicht geleistet werden – für die Künstlerinnen und Künstler fährt ein Shuttle-Dienst.



Wünsche hinsichtlich Geschlecht und Nationalität – gerade mit Blick auf eventuelle Sprachkenntnisse – können vorgebracht werden. Wer in die Rolle des Gastgebers schlüpfen möchte, meldet sich per E-Mail unter claudia.niemann@hotmail.de.



Auch sonst soll es einiges Neues geben. Verstärkung für das Orga-Team kommt von Lars Drögemüller, in Lüben aufgewachsen und heute in Heidelberg zu Hause. Der Marketing-Chef eines IT-Unternehmens kümmert sich um einen neuen Web-Auftritt für die Werkstattwoche wie auch für den Wittinger Kulturverein – und hofft, dass es gelingt, gerade junge Menschen anzusprechen und ihnen den Zugang zur Kunst zu erleichtern. Drögemüller, der sich als „Ur-Lübener“ bezeichnet und oft zu Besuch ist, findet es großartig, was sich in seinem Heimatort seit den späten 80er Jahren entwickelt hat: „Es ist toll, dass Leute von überall her nach Lüben kommen, um kulturübergreifend gemeinsam zu arbeiten und Themen zu diskutieren.“