Zugunfall mit Konsequenzen? Eutzener Bahnübergänge wieder Thema für Wittinger Politik

Von: Holger Boden

Der Skoda wurde zerstört, für die Fahrerin ging es laut Polizei relativ glimpflich aus: Unfall am Bahnübergang zwischen Eutzen und Wunderbüttel am Dienstagnachmittag. © Gerlach, Paul

Eutzen – Immer wieder Bahnunfälle bei Eutzen: Der Crash vom Dienstagnachmittag hat noch am selben Abend Forderungen aus der Wittinger Politik nach mehr Sicherheit an den Bahnübergängen laut werden lassen.

Bei dem Unfall, der sich gegen 14.20 Uhr an dem Bahnübergang zwischen Eutzen und Wunderbüttel ereignete, wurde eine 38-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Hankensbüttel leicht verletzt, wie die Polizei meldete (das IK berichtete). Ein vergleichsweise glimpflicher Ausgang des Zusammenstoßes zwischen Zug und Pkw.



Mehrere Unfälle an den beiden Eutzener Bahnübergängen in den letzten Jahren hatten schlimmere Folgen, mit Schwerverletzten und sogar Todesopfern. Eine polizeiliche Statistik war diese Woche nicht zu bekommen, im IK-Archiv sind aus der jüngeren Vergangenheit Bahnunfälle bei Eutzen im Mai 2021, Mai 2019, Juni 2018, August 2016 und Mai 2012 vermerkt.

Das hatte schon zum Ende des letzten Jahrzehnts die städtische Politik auf den Plan gerufen – und die Stadt richtete daraufhin die Forderung an die Deutsche Bahn, die Bahnübergänge sicherer zu machen. Dabei besonders im Fokus: die beiden unbeschrankten Schienenkreuzungen an den Verbindungen Eutzen-Glüsingen und Eutzen-Wunderbüttel.



Die Antwort der DB im Herbst 2021: „Die Bahnübergänge sind sicher.“ Daher plane man keine technische Aufrüstung, etwa durch Schranken oder Lichtzeichen. Politik und Verwaltung in Wittingen waren nicht begeistert.



Nun kommt vielleicht neue Bewegung in die Sache: Am Dienstagabend griff Dr. Thomas Weiland (FWG) im Ausschuss für Stadtentwicklung den Unfall auf, der sich wenige Stunden zuvor ereignet hatte – und stellte die Frage, ob die Stadt nicht angesichts „vieler Unfälle in kurzer Zeit“ erneut bei der DB darauf drängen sollte, die Übergänge zu beschranken.



Dazu berichtete Stadtbürgermeister Andreas Ritter, dass bemerkenswerterweise gerade am Freitag letzter Woche, vier Tage vor dem Unfall, ein Ortstermin von Vertretern der Stadt und der DB stattgefunden hatte – am Bahnübergang zwischen Eutzen und Wunderbüttel. Dort seien diverse Maßnahmen erörtert worden – Freischneiden von Sichtachsen, Nivellierung einer Böschung, Piktogramme auf der Fahrbahn, Tempo 10 für den Straßenverkehr –, aber Schranken seien nicht in Aussicht gestellt worden. Allerdings sind die Inhalte des Gesprächs möglicherweise schon wieder überholt, denn einen Tag nach dem Unfall hat die DB laut Ritter für nächste Woche einen weiteren Ortstermin vereinbart.

„Eigentlich ist die Strecke recht gut einsehbar“, sagte Ritter in der Ausschuss-Sitzung. „Aber das ist vielleicht das Problem, dass es dort eine trügerische Sicherheit gibt.“ Die Situation erinnert an die Landesstraße bei Rade, wo es an den Einmündungen von Verbindungswegen immer wieder Unfälle gegeben hat, obwohl dort gute Sichtverhältnisse herrschen.



Weiland brachte am Dienstagabend eine Initiative auf landespolitischer Ebene ins Spiel, um den Forderungen nach mehr Sicherheit Nachdruck zu verleihen. Dann könnten die Züge auf der RB 47-Strecke auch schneller fahren: „Man will doch eigentlich, dass solche Bahnstrecken attraktiver werden.“ Derzeit gilt für die Erixx-Triebwagen dort Tempo 80.