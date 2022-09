Werden Knesebecker 30er-Zonen bald zum verkehrsberuhigten Bereich?

Sieben Tempo-30-Zonen in Knesebeck könnten bald zu Spielstraßen werden. © Jan Woitas

Knesebeck – Der Knesebecker Ortsrat will beim Landkreis Gifhorn einen Antrag auf Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen stellen. Dabei geht es um sieben Straßen, die momentan noch als Tempo-30-Zonen ausgewiesen sind: Am Storchennest, Hinter den Heid Teichen, Segge Moor, Foss Sieck, Hemmenstädtstraße, Ulmenweg und Laubenweg (dieser aber nur teilweise).



Baumaßnahmen sind möglich

Diese möglichen sogenannten Spielstraßen können laut Knesebecks Bürgermeister Norman Wicha (FWG) jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen eingerichtet werden. So wisse er vom Landkreis, dass ein solcher Bereich den Eindruck vermitteln müsse, nicht primär für den Fahrzeugverkehr hergerichtet zu sein. Letzterer solle vielmehr eine untergeordnete Bedeutung haben. Zu kennzeichnen sei dies demnach durch Bauminseln beziehungsweise andere Einengungen. Auch dürfe in Spielstraßen nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden. Wicha: „Es müsste in Abstimmung mit dem Landkreis geprüft werden, ob die Bedingungen für die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen in allen Straßenzügen gegeben sind.“



Ein Schritt, der noch aussteht, wie Wittingens Erster Stadtrat Holger Schulz sagte: „Wir müssen mit dem Landkreis sprechen, ob er das überhaupt will. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass von dessen Seite Maßnahmen ergriffen werden, um die Situation zu verbessern.“ Es sei möglich, dass man es dort als nicht ausreichend empfindet, nur Tempo-30-Schilder stehen zu haben.



Auf die Frage von Walter Schulze (CDU), was das Wort „Verbesserungen“ in diesem Kontext bedeutet und wer diese bezahlen müsse, verwies Schulz auf den Sachverhalt: „Käme vom Landkreis eine Anordnung, die sieben genannten Straßen zu verkehrsberuhigten Bereichen zu machen, dann sind auch Veränderungen erforderlich.“ Sofern sich diese etwa positiv auf die Sicherheit der Anwohner und den Verkehrsfluss vor Ort auswirken, seien derartige Erneuerungen „straßenausbaubeitragspflichtig“. Mit anderen Worten: Anlieger müssten möglicherweise für die entstehenden Kosten aufkommen.



Keine Kosten für bloße Schild-Aufstellung

Allerdings: Während sie für bauliche Veränderungen zahlen müssten, wäre dies bei der ausschließlichen Installation von Schildern nicht der Fall. Ratsherr Schulze rief den Anwesenden indes ins Gedächtnis, das in einem verkehrsberuhigten Bereich automatisch auch Schrittgeschwindigkeit gilt. Eine Tatsache, die aus seiner Sicht zu Problemen führen könnte: „Vielen fällt es schon schwer, angemessen in einer Tempo-30-Zone zu fahren. Wer in einer Spielstraße mit 30 geblitzt wird, ist hier mit einem Mal 20 Kilometer pro Stunde zu schnell. Wir müssen bedenken, was mit denjenigen passiert, denen dann der Führerschein entzogen wird.“