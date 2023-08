Seismische Messungen im Winter nahe Knesebeck

Von: Pascal Patrick Pfaff

Ein solcher Vibrator-Truck, der als Schallquelle dient, wird demnächst im Mess-Areal unterwegs sein. Dieses befindet sich in einem Wasserschutzgebiet südöstlich von Knesebeck. © Vermilion Energy

Vorhop/Knesebeck – Das Erdölfeld Vorhop-Knesebeck wird durch Vermilion Energy weiter erkundet. Dass dafür im Winter seismische Messungen umgesetzt werden sollen, war jetzt Tenor auf einer Veranstaltung, durch die den 13 Zuhörern einige Details des Vorhabens nähergebracht wurden.



So erklärte Dr. Jürgen Rückheim, Generalbevollmächtigter von Vermilion Energy, am Dienstagabend im Knesebecker Schützenhaus, was auf die 367 Eigentümer („es können auch 10 mehr oder weniger sein“) im Messgebiet zukommt. Dieses erstreckt sich auf 25 Quadratkilometern auf einer Fläche zwischen dem südöstlichen Knesebeck, dem Naturschutzgebiet Bornbruchsmoor im Norden, dem VW-Prüfgelände im Osten sowie dem Waldgebiet Malloh nördlich von Transvaal.



Blicke in Tiefen von 5000 Metern

Dass dort Messungen stattfinden sollen, lässt sich laut Rückheim damit erklären, die Bohrungen weiterführen und vorhandene Förderanlagen auch zukünftig nutzen zu wollen. „Vermilion hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Bohrungen im Feld Vorhop-Knesebeck abgeteuft. Dabei blieben Bohrungen auch unter den Erwartungen“, so Rückheim. Die Beschreibung der geologischen und strukturellen Verhältnisse im Bereich der ölführenden Trägergesteine sei essenziell, um weiterhin erfolgreich zu bohren. Angedacht sei deshalb, sich ein Bild vom Untergrund in diesem Gebiet zu machen – und das mit Hilfe einer 3-D-Kartierung.



„Wir können Brüche im Gestein und Schollen nur erahnen. Mit der dreidimensionalen Seismik ist es möglich, den kompletten Untergrund bis 5000 Meter Tiefe in der Fläche abzubilden. So erhalten wir detaillierte Informationen über den Untergrund.“ Dies erhöhe die Erfolgswahrscheinlichkeit zukünftiger Produktionsbohrungen, die laut Rückheim nicht als Neubohrungen vorgenommen werden. „Das dürfen wir in einem solchen Wasserschutzgebiet nicht, daher sind es abgelenkte Bohrungen vom bestehenden Bohrplatz.“



Zum Gerätepark zählt dem Generalbevollmächtigten zufolge ein sogenannter Vibrator-Truck, der als Schallquelle dient, und kabellose Geophone, die in einem Abstand von 30 Metern voneinander (sowie 180 Metern nebeneinander) an circa 3460 Stationen angebracht sind. Vibrator-Punkte gebe es etwa 2200. Die Messungen, die womöglich im Januar 2024 starten („Rückheim: „Es kann auch schon im November sein“) und etwa vier Wochen andauern sollen, gehen nicht ganz geräuschlos vonstatten.



Joachim Schrepfer vom Informations- und Planungsservice aus Celle (IPS), der mit dem Einholen der Genehmigungen zur Umsetzung der Messkampagne beauftragt wurde, vergleicht die Lautstärke mit der eines Rüttlers: „Alle 16 Sekunden ist das zu hören. Die Töne gehen von 12 auf 95 Herz hoch, aber nicht permanent. Es ist schon laut, aber nur an der Stelle. 100 Meter weiter ist nichts zu hören.“



Arbeiten außerhalb der Brut- und Setzzeit

Anwohner seien nicht von dem Lärm betroffen, wie Rückheim ergänzt. Ein Großteil des Gebiets befinde sich im Wald, zudem fahre der Vibrator-Truck nur auf existierenden Wegen, nicht auf Äckern. Auch in der Nähe von Gebäuden werde er nicht stehen. Und: Die Arbeiten finden außerhalb der Brut- und Setzzeit statt.



Schrepfer machte zudem darauf aufmerksam, dass Pflugarbeiten bei ihm gemeldet werden sollen: „Ich komme dann vorbei und entferne die Geophone, sodass sie die Landwirte nicht behindern. Auch wer jagen will, informiert mich bitte.“ Darüber hinaus können dem IPS-Mann zufolge Messpunkte ausgelassen werden, wenn Anwohner die Belastungen durch die Messungen als zu hoch empfinden.



Was das Zusammenspiel mit den Bürgern anbelangt, so handelt es sich laut Rückheim um privatrechtliche Angelegenheiten, Landeigentümer müssten hinsichtlich der anstehenden Arbeiten vom IPS um Erlaubnis gefragt werden. Seit Mitte August sei dies geschehen – und für den Untersuchungszeitraum eine 24-Stunden-Hotline geschaltet.



Aktuell ist die Kontaktaufnahme über ein Bürgertelefon möglich: (0172) 1414218. Oder direkt bei Vermilion über die Nummer (0511) 5441450 beziehungsweise die Mail dialog@vermilionenergy.com. Zudem wird es nach Angaben von Rückheim über die Website vermilionenergy.de immer zeitnah Projektinformationen geben.



Der Rader Grünen-Landtagsabgeordete Christian Schroeder moniert indes die Terminierung der Veranstaltung in den Ferien. Er finde es nicht in Ordnung, dass der Zeitpunkt seitens Vermilion „offenbar nicht vorab mit der Stadt Wittingen abgestimmt worden ist“. Zeitgleich habe der Wittinger Finanzausschuss stattgefunden, dem er selbst vorsitze. Er und weitere Lokalpolitiker, die an der Sitzung teilnahmen, konnten somit den Vermilion-Termin nicht wahrnehmen.