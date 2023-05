Warum musste eine Platane in Wittingen sterben?

Von: Holger Boden

Teilen

Drei Einschnitte rund um den Stamm – das war zu viel für die Platane vor der Müllerschule. © Boden

Wittingen – Erst waren es zwei Schnitte – und der Baum überlebte es. Doch offenbar gab es jemandem, dem das nicht gefiel. So kam 2022 ein dritter Stammrundschnitt hinzu. Nun ist die Platane, die vor der Müllerschule am Umweg/Ecke Lönsweg steht, abgestorben. Ein Vorfall, der sogar die Staatsanwaltschaft in Hildesheim beschäftigt hat.

Der Wittinger Hans Messerschmidt hat sich mit der Angelegenheit ans IK gewandt. Ihm waren am 29. August 2019 die ersten beiden Schnitte aufgefallen. Messerschmidt hatte sich damals an die Stadtverwaltung gewandt. Für ihn ist völlig unverständlich, warum sich jemand derart an einem Baum vergreift – es stelle sich die Frage, ob jemand damit ein konkretes Ziel verfolgt.



Bemerkenswert ist freilich, dass tatkräftig nachgeholfen wurde, nachdem die ersten beiden Schnitte offenbar nicht die erhoffte Wirkung hatten. Messerschmidt sagt, im vergangenen Jahr habe er den dritten Schnitt bemerkt. „Und nun ist die Platane abgestorben“, sagt der Wittinger. In der Tat trägt der Baum kein Laub mehr.



Im Rathaus ist die Sache bekannt. Sabrina Puskeiler, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Tiefbau, sagt auf IK-Anfrage, dass die Verwaltung die Einschnitte in den Stamm bereits 2019 zur Anzeige gebracht habe. Das Verfahren sei aber eingestellt worden: „Man konnte dazu nichts herausfinden.“ Die Einstellung der Ermittlungen bestätigt auch Christina Wotschke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim.



Laut Puskeiler muss der Baum nun irgendwann gefällt werden, wahrscheinlich im Herbst. Eine akute Gefahr gehe von dem Baum nicht aus, die Stadt kontrolliere das regelmäßig. Sollte sich an der Sachlage etwas ändern – etwa durch ausgeprägte Trockenheit im Sommer –, dann werde man freilich eher tätig.