WC und Wartemöglichkeit: Stadt Wittingen hofft auf eine Lösung

So sieht (sah?) es im Innern des DB-Gebäudes aus – das Bild entstand vor neun Jahren, bevor das Haus für die Öffentlichkeit geschlossen wurde.

Wittingen – Der Wittinger Bahnhof präsentiert sich in neuem Gewand. Der ganze Bahnhof? Nun, Toiletten fehlen nach wie vor, und die Planungen für das OHE-Gebäude haben nicht mit denen für das übrige Bahnhofsgelände Schritt gehalten.

Und dann ist da noch das seit Jahren geschlossene Bahnhofsgebäude der DB, das wettergeschützte Wartemöglichkeiten ebenso bieten könnte wie ein WC. Doch niemand habe ein Interesse, dieses Gebäude „wieder seiner ursprünglichen Nutzung zuzuführen“, moniert ein Wittinger Bürger, der sich mit seiner Kritik an das IK gewandt hat.

Doch stimmt das? Nein, sagt Günter Kruse, Leiter des Wirtschaftsamtes im Wittinger Rathaus, auf IK-Anfrage. Ganz im Gegenteil sei die Stadt an dem Bahnhofsgebäude sehr interessiert und habe dazu auch schon Gespräche mit der DB geführt (das IK berichtete). Bisher habe das nicht zu einer Einigung geführt, man sei aber weiter an dem Thema dran.

Auch im Rathaus sieht man den Mehrwert der Immobilie für die Aufenthaltsqualität auf dem Wittinger Bahnhof. Denn was einmal aus dem alten OHE-Gebäude schräg gegenüber wird, ist noch völlig offen: Auch hier gab es Überlegungen für die Schaffung öffentlicher Toiletten, es wurde allerdings auch schon offen über einen möglichen Abriss gesprochen, weil die Sanierung des Hauses immense Kosten verursachen würde. Das wiederum rief Bürger auf den Plan, die das Gebäude – welches der Stadt gehört – als architektonischen Zeugen des Eisenbahn- und Industriezeitalters in Wittingen erhalten möchten. Wie auch immer: Nach einer schnellen Schaffung von Warteräumen und WCs in diesen Mauern sieht es nicht aus.

Deshalb auch die Gespräche über das DB-Gebäude – und deshalb auch ein anderer Plan B, was die Toiletten angeht: Der Ortsrat hatte für dieses Jahr Gelder angefordert für eine feste WC-Anlage in Containerbauweise. Ver- und Entsorgungsleitungen dafür wären bereits vorhanden. Die Verwaltung will nun laut Kruse unverbindliche Angebote für solch eine Anlage einholen. Kruse: „Wir müssen uns die Kostensituation anschauen.“ Das gilt umso mehr, als die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Wittingen dieses Jahr angesichts der Corona-Krise massiv einbrechen werden. bo