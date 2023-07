Über Manchester zum Millerntor

Von: Holger Boden

Teilen

Die Vorfreude ist groß: Hagen02 treten am 22. Juli vor dem Stadion des FC St. Pauli auf. © Privat

Isenhagener Land – Besondere Bühne für die Band Hagen02: Die fünf Musiker aus dem Nordkreis treten am Samstag, 22. Juli, bei der Saisoneröffnung des FC St. Pauli auf. Und wer das Quintett an diesem Wochenende zweimal sehen und hören will, der findet sie am Freitag, 21. Juli, beim Südwinsen-Festival, wo ihr Gig um 23.30 Uhr startet.

Ein intensives Wochenende also. Vor allem mit Blick auf den Auftritt in Hamburg, wo der Veranstalter – so ist es der Band kommuniziert worden – mit 2000 bis 3000 Zuschauern rechnet. „So richtig können wir gar nicht einschätzen, wie viele Leute da stehen werden“, sagt Sänger Jonas Karstens (32, Hankensbüttel). Und Felix Schacke, der bei der Band Trompete spielt, schickt hinterher: „Wenn es 50 Zuhörer mit einem Lächeln auf dem Gesicht sind, dann ist es auch ok.“ Hagen02 setzen mit ihrem Konzert ab 19 Uhr vor dem Stadion den Schlusspunkt unter den Nachmittag, der um 15 Uhr mit dem Spiel der Hausherren gegen Hapoel Tel Aviv beginnt.

Die Gefühle im Vorfeld beschreibt Karstens als „Mischung aus Anspannung und Vorfreude“ – wobei die Vorfreude aber überwiege. Die Band freut sich, dass ein Kontingent von Fans aus dem Isenhagener Land schon angekündigt hat, zum Millerntor mitzufahren, und ein paar werden sicherlich das Hagen02-Fan-Shirt tragen: „Das gibt ein bisschen Sicherheit“, schmunzelt Schacke.

Der 24-Jährige aus Hagen bei Knesebeck hat gehört, dass auch Hagener und Mahnburger „der älteren Generation“ als Support mit nach Hamburg reisen wollen: „Denen versprechen wir ein Fischbrötchen, wenn sie mit uns durchmachen“, skizziert er schon mal grob die Pläne für die Nacht nach der Show.

Zu Hagen02 gehören neben Jonas Karstens und Felix Schacke noch dessen Bruder Lukas (22, Schlagzeug) sowie der Hankensbütteler Paulus Kasprzyck (24, Bass, Gesang) und der Radenbecker Jona Hallmann (23, Gitarre). Die Gruppe ging 2017 aus der Abi-Band des Gymnasiums Hankensbüttel hervor, Karstens stieß 2019 hinzu.



Auf ihren etatmäßigen Drummer muss die Band in Südwinsen und Hamburg verzichten, weil er in den USA weilt. Als Ersatz springt der ebenfalls aus Hagen stammende Darius Peesel ein, der für Hagen02 auch schon als Produzent agiert hat.



Nachdem das Quintett, das seine Musik als „Punk-Rock mit Trompete“ beschreibt, anfangs Cover-Songs gespielt hatte, setzt es inzwischen auf eigene Stücke. In der Corona-Zeit begann die Arbeit an einem Album mit eigenen Liedern, die zwölf Songs sind unter dem Titel „Liebe und Krawall“ bei Spotify zu finden. „Darauf haben wir gute Resonanz bekommen“, sagt Felix Schacke. Inzwischen gebe es auch fünf neue Stücke, die nicht auf dem Album sind.

„Wir wollten weg von der Cover-Geschichte“, sagt Jonas Karstens. Schließlich habe die Band auch „eine klare Meinung zu bestimmten Dingen“, und die wolle man dann auch ausdrücken. Da geht es um Freundschaft, Party, Politik – „Themen, die junge Menschen beschäftigen“, wie Karstens sagt.



Zur Vita der Band gehören beipielsweise der Benefiz-Gig „Liebe statt Kriege“ in Hagen, das Wittinger Sommerfest oder auch „Rock den Teich“ in Hermannsburg. Nun also Südwinsen und St. Pauli, was zeigt, dass es für Hagen02 zunehmend auch über die Landkreis-Grenzen hinaus geht. Ambitionen, sich zu einer Profi-Kapelle zu entwickeln, hat der Fünfer aber nicht: „Wir lassen das erstmal so laufen, als Hobby“, sind sich Jonas Karstens und Felix Schacke einig.



Zum Engagement am Millerntor kam es übrigens, weil Karstens ein Punk-Konzert in Manchester besuchte. Dort spielte die deutsche Band Feine Sahne Fischfilet, und der Hankensbütteler kam mit jemandem ins Gespräch, der mal in der Event-Branche gearbeitet hat. Der hörte sich dann Hagen02 bei Spotify an. „Und dann“, so Karstens, „kam die Anfrage, ob wir uns vorstellen können, in St. Pauli zu spielen.“

Wer es weder nach Südwinsen noch nach St. Pauli schafft: Am 19. August spielen Hagen02 mit vielen anderen Bands bei „Straff im Kaff“ in Mahnburg (ab 16 Uhr auf dem Sportplatz).