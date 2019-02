Tatort Spittastraße in Wittingen: „Hier wird durchgebrummt“

Wittingen – Roter Ring auf weißem Grund – das Verkehrsschild 250 bedeutet „Durchfahrt verboten“, es gilt für Fahrzeuge aller Art. An den diversen Zufahrten zur Wittinger Spittastraße steht dieses Schild derzeit.

Hans Messerschmidt, Anwohner der benachbarten Carl-Peters-Straße, hat beobachtet, dass es kaum einen Verkehrsteilnehmer interessiert.

„Hier wird durchgebrummt“, sagt Messerschmidt. Und er fragt sich, wer dafür zuständig ist, die Einhaltung des Verbots zu überwachen. Das scheine nämlich niemand zu tun.

Bis auf ein kleines Stück nahe dem Hindenburgwall bekam die Spittastraße kurz vor Weihnachten eine Schwarzdecke. Seitdem gehe das schon so, berichtet Messerschmidt: Ob Lkw, Pkw oder Zweirad – immer wieder suchen sich Verkehrsteilnehmer ihren Weg durch die Baustelle. Und das seien längst nicht alles Anlieger: „Da sparen sich viele den Weg über die zwei Ampeln“, meint Messerschmidt mit Blick auf die offizielle Strecke, die über die Bahnhofstraße und den Wall führt.

Als Anwohner der Carl-Peters-Straße sieht er den gegenwärtigen Zustand als gefährlich an. Zum Beispiel, wenn Schüler auf dem Weg zwischen den beiden Standorten der IGS die Fahrbahn kreuzen und Autos aus der Baustelle gerollt kommen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Die Frage sei auch, welche Versicherung für einen Schaden haftet, der in einer abgesperrten Baustelle verursacht wird.

Die Anlieger der Spittastraße, so Messerschmidt, „tun mir leid.“ Denn ein „Anlieger frei“-Zusatzschild gibt es nicht. So zwinge man sie quasi zum illegalen Durchfahren – da müsse eine andere Beschilderung her. Stadtbürgermeister Karl Ridder sagt dazu auf Anfrage, die Anwohner seien informiert worden. Auf den „Anlieger frei“-Zusatz sei bewusst verzichtet worden, um nicht weiteren Verkehr anzulocken – gemeint sind wohl Autofahrer mit Anlieger-Ausreden.

Anzeigen will Messerschmidt die „Durchfahrer“ nicht – genau das könnte er aber tun, wie Polizeisprecher Thomas Reuter auf IK-Anfrage erläutert: Da es sich um fließenden Verkehr handele, komme bei der Zuständigkeit für die Ahndung die Polizei ins Spiel – nicht die Kommune und auch nicht die Baufirma. Es könne durchaus auch vorkommen, dass die Polizei solche Baustellen einmal aktiv überwacht. Generell gelte aber: „Anzeigen kann das jeder.“

In vier Wochen wird das Problem Geschichte sein – dann sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

