Susanne Girmann ist neue Wittinger Stadtjugendpflegerin

Von: Pascal Patrick Pfaff

Helene Rausch (l.) und Susanne Girmann im Garten des Wittinger Jugendzentrums. © Pfaff, Pascal Patrick

Wittingen – Susanne Girmann strahlt, wenn sie über das Osterferienprogramm der Wittinger Jugendförderung spricht. „Es wird hervorragend angenommen. Für die zweite Woche ab 3. April sind wir ausgebucht.“ Zum Programm-Auftakt am Montag zog die neue Stadtjugendpflegerin mit kleinen Umweltdetektiven durch die Knesebecker Natur (siehe Artikel unten). Für sie selbst ging es aber bereits am 1. Februar los: Da trat die Diplom-Sozialpädagogin nämlich die Nachfolge von Viktoria Ruder an.



„Ich bin Wittingerin. Deshalb war es für mich wie ein Nach-Hause-Kommen, nachdem ich lange Zeit woanders gearbeitet habe“, sagt Girmann. Nach Stationen in Braunschweig (Haus der Jugend) und einer Tätigkeit in der öffentlichen Jugendarbeit bei der Samtgemeinde Papenteich arbeitete sie auch in der Erwachsenenbildung und war ab 2006 mit einer Nachhilfeschule in Vechelde selbstständig. Vor knapp vier Jahren zog es sie dann in die Region Südheide.



Einmal hier, sei ihr 2022 dann aufgefallen, dass die Stadt Wittingen eine Stadtjugendpflegerin suchte. Girmann bewarb sich und wurde genommen. „Der Markt für Sozial-Pädagogen ist leer und wir brauchten eine qualifizierte Kraft“, lobt denn auch Helene Rausch, Abteilungsleiterin für Bildung und Generationen bei der Stadt Wittingen, die neue Mitarbeiterin für ihre Kompetenzen. Girmann bringe Stabilität in die Jugendarbeit – eine Tätigkeit, die „mit einem Bildungsauftrag verbunden ist“. Sich gut aufzustellen, sei wichtig – zumal die Stadt mit dem Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ ausgestattet werden will.



Girmann ist jedenfalls voller Tatendrang, plant an den Ferienprogrammen mit und ist auch in die Jugendarbeit involviert (Treffs gibt es in Wittingen und Knesebeck jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr). „Wir sammeln das ganze Jahr über Ideen für die Ferienprogramme. So gab es auch den Einfall, nächste Woche in der Knesebecker Turnhalle Tischtennis zu spielen.“



Derweil sind die Treffs ein Ort, an dem die jungen Gäste machen können, worauf sie Lust haben. „Manchmal kochen wir oder kümmern uns um die Hochbeete“, so Girmann über den Garten zwischen dem Wittinger Jugendzentrum und dem LSW-Gebäude. Die laut Rausch „situationsabhängige und offene Jugendarbeit“ ziele darauf, für die Jugend da zu sein und ein offenes Ohr zu haben. „Nach der Corona-Phase sind die Kinder wie ausgehungert nach sozialen Angeboten. Sie lechzen danach, zu spielen und kreativ zu sein.“



Dass die Jugendförderung diesem Ansinnen trotz Platzproblemen in Wittingen (Rausch: „56 Quadratmeter im Gebäude sind viel zu wenig, um 20 Kinder unterzubringen“) nachkommen kann, ist auch auf die Jugendlichen zurückzuführen. Die haben Rausch zufolge nämlich den Wunsch geäußert, mehr Feste feiern zu wollen. Das nächste sei dabei für den 13. Mai geplant: Zum einjährigen Bestehen des Bikeparks in Wittingen soll es vor Ort einen Parcours und einen Schnupperkurs geben. Beteiligt sind die Bike-AG des Hankensbütteler Gymnasiums sowie der Kreis-Sportbund. „Die Jugendförderung ist dann bei jedem Fest mit einem Stand zugegen und informiert über die Kinderrechte“, so Girmann. Das sei auch am 17. Juni beim FUNino-Fußballturnier auf dem Knesebecker Sportplatz der Fall. Ebenso am 24. Juni: Da soll es eine Party zur Eröffnung des Wittinger Freibades geben. Am 18. August steht das Strandbadfest in Knesebeck an, bevor am 20. September in Wittingen der Weltkindertag begangen wird.



Für Girmann sind die Projekte mit viel Organisationsarbeit verbunden: „Es geht darum, Jugendfahrten zu planen, Kooperationen zu pflegen und mit der Stadtverwaltung zu kommunizieren.“ Momentan bespiele sie die Internetseite, die noch inaktiv ist. Gemeinsam mit den Jugendlichen, wie sie freudig anführt. Erklärt werde unter anderem, was die Jugendförderung macht und welche Kinderrechte es gibt. „Vor- und Rückblicke auf Jugendfreizeiten sind auch Thema.“ Informationen gebe es aber ebenso über Instagram (jugendfoerderung_wittingen).