Suche nach neuen Windkraft-Flächen kommt auf Touren

Von: Holger Boden

Teilen

Der Windpark Boitzenhagen soll nach ersten Willensbekundungen aus der Politik wohl keinen Zuwachs an seinen nördlichen Grenzen bekommen. © Archiv

Boitzenhagen – Sollen bei Boitzenhagen weitere Windräder gebaut werden? Wenn es nach dem Unternehmen PNE geht, das für den bestehenden Windpark verantwortlich zeichnet, offenbar schon: Die Firma hat nach Angaben von Wittingens Stadtbürgermeister Andreas Ritter einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans nördlich des Windpark-Areals gestellt.

Allerdings: Die Politik will da wohl nicht mitspielen. Ritter hat das Anliegen von PNE in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses vorgestellt. Der Tenor aus den Reihen der Fraktionsvertreter sei gewesen, dem Antrag nicht zu folgen. Einen Rechtsanspruch darauf habe das Unternehmen nicht.



Auch er selbst sehe den Vorstoß kritisch, sagte Ritter: „Der Regionalverband hat den Ausbau der Windkraft zu steuern – und dessen weitere Planungen sollte man abwarten.“ Die Stadt Wittingen wolle sich derzeit auf die sechs Vorrangflächen konzentrieren, die vom Braunschweiger Regionalverband ausgewiesen worden sind.



Bei dem von PNE nun offenbar avisierten Areal nördlich des Boitzenhagener Windparks geht es nach Angaben des Rathauschefs um etwa 30 Hektar Ackerland, vermutlich rede man da über zwei bis drei weitere Windräder. Diese Fläche sei bei der bisherigen Planung des Regionalverbands schon mal als Potenzialfläche im Rennen gewesen, letztlich aber nicht Teil des endgültigen Konzepts geworden.



Weil der Bund die Energiewende erklärtermaßen beschleunigen will, werden in den nächsten Jahren weitere Flächen für Windkraft ausgewiesen werden müssen. Niedersachsen soll 2,2 Prozent seiner Landesfläche dafür nutzen, im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbands Großraum Braunschweig sollen es 3,62 Prozent sein, im Landkreis Gifhorn ein Anteil von 4,68 Prozent – je ländlicher eine Region, desto größer wird ihr anteilmäßiger Beitrag zum Windkraft-Ausbau sein.



Der Regionalverband hat angekündigt, am heutigen Mittwoch über den aktuellen Stand des Verfahrens in Sachen Windenergie zu informieren. Nachdem im Dezember die existierende Planung aus Braunschweig für unwirksam erklärt worden war, herrscht Unsicherheit, zwischen welchen Leitplanken Projektierer und Kommunen sich künftig bewegen. Entsprechend wirft die Branche derzeit aber auch vielerorts ein Auge auf Bereiche, die bisher noch gar nicht als Vorranggebiete ausgewiesen sind. Die Stadt wolle, so Ritter, zunächst abwarten, welches Windkraft-Konzept künftig gilt, bevor einzelne neue Flächen grünes Licht bekommen.



Auch wenn der ablehnende Tenor als Stimmungsbild gelten kann: Der Verwaltungsausschuss hat die Absicht von PNE zunächst einmal nur zur Kenntnis genommen. Der Wittinger Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft soll die Angelegenheit am 2. Mai (18 Uhr, Rathaus) auf die Tagesordnung bekommen und ein offizielles Votum abgeben.