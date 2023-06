Wittingen will bis 2033 klimaneutral werden

Von: Holger Boden

Stadtbürgermeister Andreas Ritter und Marina Romaschin von NSI Consult stellten das Strategiepapier vor. © Boden, Holger

Wittingen – Wittingen will wachsen – die Einwohnerzahl soll in den nächsten zehn Jahren um mindestens 2 Prozent steigen. Das ist eins der strategischen Ziele, die sich die Stadt selbst verordnet hat. Und: Bis 2033 soll die Kommune klimaneutral werden.

Beides steht in dem Abschlusspapier zur strategischen Ausrichtung der Stadt, das im Laufe der letzten zwölf Monate von Politik und Verwaltung unter Einbindung von Bürgern entwickelt wurde, in Kooperation mit dem Beratungsbüro NSI Consult. Jeder der rund 11 600 Einwohner hätte teilnehmen können, am Ende waren es jedoch nur 67 Namen, die als Prozessbeteiligte auf der Einladungsliste für die Abschlussveranstaltung am Dienstagabend im Rathaus standen. Ratsmitglieder und Rathausmitarbeiter sind da schon inbegriffen.



Mit dem Strategiepapier sollte im Wesentlichen herausgearbeitet werden, wofür Wittingen eigentlich steht, in welcher Hinsicht es sich primär entwickeln soll und wo die Politik deshalb – in Zeiten knapper Kassen – Schwerpunkte setzen sollte. „Das ist kein Konzept für die Schublade“, betonte Stadtbürgermeister Andreas Ritter, „sondern das wird Auswirkungen haben für die Arbeit des Rates.“ Ritter räumte ein, dass bei dem 2012 entworfenen Leitbild in der Folge der Bezug zur Ratsarbeit gefehlt habe.



Ein Leitbild, auf dem als „Weiterentwicklung“ die nun verabschiedete Stadt-Strategie aufbaut, wie Marina Romaschin von NSI Consult sagte. In Arbeitskreisen wurden Handlungsfelder wie Wirtschaft, Verkehr, Energie, Umwelt, Bildung, Sport und vieles mehr noch einmal auf Wünsche und Machbarkeiten abgeklopft.



Beim erhofften Einwohnerzuwachs lautet die Stoßrichtung: Zuzug. Also wohl auch weiteres Bauland. Die Klimaneutralität bis 2033 bezeichnete Ritter als ehrgeizig: „Zehn Jahre sind kein langer Zeitraum.“



Dazu gibt es zwei weitere strategische Ziele. Erstens: Auf Feldern wie Bildung, Freizeit, Digitalisierung, Gesundheit und einigen mehr will Wittingen den Zufriedenheitsindex „gut“ erreichen. Zweitens: Diese Note will die Stadt sich auch als Wirtschaftsstandort verdienen. Künftig wird es bei diesen Themen Evaluierungen geben. Ritter wies darauf hin, dass die „kinderfreundliche Kommune“ eigentlich ein fünftes strategisches Ziel ist – das stand allerdings auch ohne das Strategiepapier schon fest.



Zusätzlich zu den vier Zielen sind auch acht als „wesentlich“ erachtete Produkte im städtischen Haushalt identifiziert worden: Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Grundschulen, Brandschutz und technische Hilfeleistung, Gemeindestraßen, Orts- und Regionalplanung, Freibad/Hallenbad/Strandbad, allgemeine Liegenschaftsverwaltung und Wirtschaftsförderung. Die übrigen rund 50 Produkte im Etat werden deshalb nicht unwichtig, die Auswahl zeigt aber, wo die Stadt Schwerpunkte setzen will.



Und ja, da sei dann die Wirtschaftsförderung eben auch höher angesiedelt als etwa der Tourismus, sagte Ritter. Das sei für manchen „vielleicht ernüchternd“, doch es sei Aufgabe der Politik, Prioritäten zu setzen.



Die nicht immer jedem gefallen werden, das wurde auch Dienstagabend schon deutlich: Kurt-Ulrich Blomberg sah das Strategiepapier als „Bestandspflege“ und vermisste Visionen wie etwa den Ausbau des Tourismus („das Einzige, was wachsen kann“) oder die Renaissance der Altstadt als Wohnviertel. Ratsmitglied Thomas Knöfel (FWG) hielt dem entgegen, dass sich genau solche Vorhaben doch hinter den Zielen verbergen würden.



Das Strategiepapier muss am 29. Juni noch vom Stadtrat verabschiedet werden – und soll dann so etwas wie ein kleines Grundgesetz auf Zeit sein, dessen Inhalte nicht nach der nächsten Kommunalwahl schon wieder gekippt werden. Romaschin zufolge sollte so etwas schon „eine Halbwertzeit von mindestens zehn Jahren“ haben.