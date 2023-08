Stadt Wittingen steigt in kommunale Wärmeplanung ein

Der Mix macht’s

Wittingen – Die Botschaft war klar am Montagabend, 21. August: Die Stadt Wittingen steigt jetzt in ihre kommunale Wärmeplanung ein. Bis Ende 2026 muss sie – nach aktuellem Stand der Dinge – damit fertig sein, was als realistisches, aber auch nicht übermäßig großzügiges Zeitfenster gilt.

Denn das kommunale Wärmekonzept wird keine triviale Angelegenheit. Vor rund 40 geladenen Zuhörern – Vertreter aus Politik, Landwirtschaft und Energiebranche – erläuterte Joost Kuhlenkamp vom Landesverband Erneuerbare Energien e.V. (LEE) im Ratssaal, worauf es dabei ankommt.



Für die Bürger hat die Erstellung des Konzepts große Auswirkungen: Wenn in einer Kommune solch ein Wärme-Plan vorliegt, dann greift für Hausbesitzer das Gebäude-Energiegesetz (GEG). Bis dahin gilt das (noch nicht verabschiedete) GEG nicht. Die kommunale Wärmeplanung soll zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob Bürger damit rechnen können, dass ihre Immobilie an ein Wärmenetz angeschlossen wird.



„Wir haben also drei Jahre“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Ritter. Die Stadt werde das Konzept nicht mit eigenem Personal schreiben können, dafür brauche es ein Planungsbüro. Im Rathaus kalkuliert man mit Kosten von rund 50 000 Euro, laut Ritter gibt es aber auch ein Förderprogramm mit Aussicht auf 90-prozentige Förderung. Ein Antrag muss bis Ende des Jahres gestellt werden, das soll demnächst passieren.



Offen ist noch, ob es bei den Beratungsleistungen zu einem Engpass kommen wird, weil sich vermutlich bundesweit so gut wie alle Kommunen der Hilfe von Fachplanern bedienen werden. Kuhlenkamp sagte, die Stadt könne im Prinzip schon loslegen mit der Planung, auch ohne vorliegende Förderzusage.



Die Aufgabe ist umfangreich: Prüfung aktueller und künftiger Wärmebedarfe, Analyse vorhandener Wärme-Infrastruktur und zusätzlicher Potenziale, Suche möglicher Partner, Erstellung eines Umsetzungsplans – wie immer der auch aussehen mag. Für Ritter war am Montagabend schon mal klar: „Die Kommune selbst wird keine Wärmenetze bauen.“



Muss sie auch nicht, sagte Kuhlenkamp. Eine Aufgabe also für private Unternehmen – und zum Teil ist da ja auch schon Bewegung im Markt, siehe Knesebeck.



Die Ziele sind klar: Reduktion von CO2-Emissionen, also Abkehr von fossilen Energien, bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit. Natürlich wird es auch um eine Senkung des Wärmebedarfs gehen – Stichwort Dämmung. Der Bund will bis 2045 klimaneutral sein, Niedersachsen schon bis 2040, Wittingen sogar bis 2033. Auch Holz darf dabei eine Rolle spielen, wie Kuhlenkamp erklärte, insbesondere bei Einzellösungen für Immobilien. Allerdings werde es in dieser Hinsicht wohl Einschränkungen ab einer bestimmten Wärmenetz-Länge geben.



Ansonsten wird es künftig heißen: Der Mix macht’s. Die Stadt wird nach Potenzialen verschiedenster Energieträger fahnden, von Biomasse über „grünes Gas“, Geothermie und Flächen-Photovoltaik bis hin zu Abwärme. Bei Wärme aus Biogas-Anlagen gibt es nach Einschätzung von Kuhlenkamp „aus regulatorischen Gründen“ kein großes Erweiterungspotenzial.



Etwas unklar ist laut dem LEE-Experten derweil, ob es noch zu einer Angleichung des niedersächsischen Zieldatums 31. Dezember 2026 an die Vorgaben des Bundes kommen wird: Dessen Regelungen sehen derzeit Mitte 2028 für das Vorliegen einer Wärmeplanung vor.



Stand jetzt werden die fast 12 000 Einwohner der Stadt Wittingen bis Ende 2026 wissen, welcher Heizungstyp für ihr Haus, in ihrer Straße, in Frage kommt. Das Ergebnis wird – nach jetzigem Ermessen, kaum sein, dass alle Haushalte an ein Wärmenetz angeschlossen werden können. Viele Hausbesitzer werden sich mit Lösungen wie Wärmepumpe, einer Gasheizung für grünes Gas oder auch mit Geothermie befassen müssen.



Für Joern Wolter (CDU) warf das die Frage auf, wie man mit der Kritik derjenigen umgehen wird, die beim Anschluss an ein Netz nicht zum Zuge kommen. Ritter hielt dem entgegen, dass die Stadt zu einer Planung verpflichtet sei, nicht zu einer Rundumversorgung: „Alle anderen müssen eine der Lösungen wählen, die dann am Markt sind.“ Umgekehrt werde es bei Netzen auch keinen Anschlusszwang geben.