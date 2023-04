Stadt Wittingen erhöht die Eintrittspreise für ihre drei Bäder

Von: Paul Gerlach

Die Stadt Wittingen erhöht die Eintrittsgelder für ihre drei Bäder: Das Schwimmen wird im Ernst-Siemer-Bad, im Knesebecker Strandbad und in der Schwimmhalle teurer. © Gerlach, Paul

Wittingen/Knesebeck – Höhere Eintrittspreise für die neue Saison hatte kürzlich schon der Hankensbütteler Samtgemeinderat für das Waldbad beschlossen (das IK berichtete). Nun hat auch der Wittinger Stadtrat diesen Schritt für die eigenen Bäder vollzogen – allerdings in einem vergleichsweise moderaten Rahmen.

Die Teuerung fürs Ernst-Siemer-Bad liegt bei den meisten Tarifen zwischen 10 und 12 Prozent: Eine Tageskarte für eine erwachsene Person kostet künftig 3,70 statt 3,30 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen 1,90 statt 1,70 Euro. Bei der Feierabendkarte ab 18 Uhr sind es über 36 Prozent mehr: von 1,10 auf 1,50 Euro. Warmes Duschwasser verteuert sich von 20 auf 50 Cent.



Bei der Schwimmhalle in Knesebeck sind es im Schnitt 14 bis 17 Prozent, die draufgeschlagen werden. Erwachsene zahlen etwa 3,30 statt 2,80 Euro. Einen Aufschlag gibt es auch beim Warmwasserbaden, hier werden künftig 4,60 statt 4 Euro für eine erwachsene Person fällig.



Beim Knesebecker Strandbad machen die Mehrkosten für die Badegäste zwischen 5 und 9 Prozent aus, also 1,60 statt 1,50 Euro für die Tageskarte eines Erwachsenen. Der Campingplatz in Knesebeck wird um durchschnittlich 7 bis 17 Prozent bei den Tarifen teurer, das macht 20 bis 50 Cent pro Tag aus. Bei den Hankensbütteler Tarifen gibt es bekanntlich in fast allen Fällen ein Plus von 20 bis knapp 30 Prozent.



Die Gebührensatzung für die Bäder im Stadtgebiet war zuletzt 2021 geändert worden. In der damaligen Diskussion wurde angeregt, zunächst eine moderate Erhöhung vorzunehmen und nach der Sanierung des Ernst-Siemer-Bades erneut über eine Erhöhung der Gebühren zu beraten.



In der Stadtratssitzung nun sprach Stadtbürgermeister Andreas Ritter von einer „behutsamen Anpassung“. Diese sei erforderlich und auch Konsens in den Vorberatungen gewesen. „Wir haben tolle Bäder in der Stadt, deren Erhalt steht nicht zur Diskussion“, sagte Ritter. Ein deutliches Zeichen dafür seien die 1,5 Millionen Euro, die im Ernst-Siemer-Bad für die Sanierung des Schwimmer- und Kleinkindbeckens und in die Technik investiert werden.



Die Gebührenanpassung sei mit Blick auf allgemeine Preissteigerungen, höhere Energiekosten, erhöhte Abschreibungen durch die Investitionen, zusätzliche Zinsbelastungen und erhöhte Personalkosten „dringend geboten“, so die Verwaltung. Das jährliche Defizit im Bäderbereich liege kontinuierlich bei rund 500 000 Euro, so Ritter. Diese Summe schwanke über die Jahre nur geringfügig.



„Wir bleiben konkurrenzfähig“, sagte der Verwaltungs-Chef zu den Eintrittspreisen. „Die Samtgemeinde Hankensbüttel liegt deutlich über uns.“ Schon jetzt zeichne sich ab, dass in den nächsten Jahren weitere Gebührenanpassungen nötig werden. „Aber nicht jedes Jahr, sondern alle zwei oder drei Jahre“, meinte Lars Dreyer-Winkelmann (FWG). Die Anpassungen sollen engmaschiger als bislang erfolgen, sagte er.



Eckhard Meyer (BA) hält die jetzige Anpassung ebenfalls für nötig. Jedoch meinte er, dass man bei den Tarifen jeweils auf den vollen Euro hätte aufrunden sollen. Selbst dann hätte man immer noch preistechnisch „an der untersten Grenze“ gelegen. Die höheren Gebühren wurden einstimmig beschlossen.