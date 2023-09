Millionen für Wittinger Schulen

Gebäude, Kabel und mehr: Die Stadt steht vor hohen Investitionen

In Knesebeck wartet man auf einen Anbau für 530 000 Euro – und die Stadt Wittingen kalkuliert für nächstes Jahr auch sonst mit hohen Investitionen für ihre Schulen.

Wittingen – Mehr als 5,5 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr für Investitionen an den drei Grundschulen der Stadt Wittingen zur Verfügung stehen – wenn denn am Ende des Jahres der Haushalt verabschiedet wird, den der Schulausschuss jetzt für gut befunden hat. Die Frage ist wie immer, ob es denn auch gelingt, das Geld auszugeben. Der politische Wille jedenfalls ist offenbar vorhanden.

Von der Summe her stechen die Maßnahmen zur Umsetzung der Brandschutzkonzepte in Wittingen und Knesebeck hervor, die schon seit mehreren Jahren in der Pipeline sind. In Knesebeck steht 1 Million zur Verfügung, das Geld wurde schon früher genehmigt. In Wittingen sind es 650 000 Euro, wobei dort in 2025 noch einmal weitere 450 000 Euro bereitgestellt werden sollen. Zudem stehen 200 000 Euro als erste Tranche für die Sanierung der maroden Elektrik an der Wittinger Grundschule im Entwurf der Investitionsplanung (das IK berichtete), und für 380 000 Euro soll der Schulhof erneuert werden.



Ein weiteres Großprojekt, das nächstes Jahr Wirklichkeit werden könnte, ist der Anbau für die Knesebecker Grundschule. Für das 530 000-Euro-Vorhaben hofft man im Rathaus auf Zuschüsse. Stadtbürgermeister Andreas Ritter sagte dem Schulausschuss, dass man derzeit hinsichtlich einer Förderzusage optimistisch sei. Allerdings dürfe mit dem Bau – es geht um zwei neue Klassenräume – nicht begonnen werden, bevor die Zuschüsse nicht amtlich sind. Mit 440 000 Euro für die Einrichtung einer Mensa steht eine weitere wichtige Investition für die Knesebecker Grundschule auf der Agenda.



Für die Radenbecker Grundschule stehen 238 000 Euro aus dem Vorjahr zur Verfügung, mit denen ein Lehrerzimmer geschaffen werden soll. Der Bauantrag ist noch nicht gestellt. Wie der Bauausschuss verwaltungsseitig informiert wurde, gibt es im Rathaus einen personellen Engpass in der zuständigen Abteilung, dort habe ein Kollege, nach monatelangem Ausfall, gekündigt. Ab dem 1. Oktober sei die Stelle nachbesetzt, dann komme man in dieser Angelegenheit weiter.



Die hohe Gesamtsumme der Investitionen veranlasste den Rathauschef zur Frage in Richtung der Schulleitungen, ob man „etwas schieben“ – einzelne Vorhaben also noch einmal vertagen – könne. Als Antwort kam eher Kopfschütteln. Neben diversen weiteren Posten wie Fenstertausch, Akustikmaßnahmen oder Netzwerkverkabelung steht unter anderem die probeweise Einrichtung einer Tablet-Klasse an der Wittinger Grundschule im Haushaltsentwurf. Für 25 Leihgeräte wird mit 16 000 Euro kalkuliert.



Für Ritter eine Investition mit Fragezeichen: „Ich bezweifle, dass das der richtige Weg und Aufgabe des Schulträgers ist“, sagte der Stadtbürgermeister. „Brauchen wir das irgendwann für jede Klasse?“ Der Preis der Geräte könne nicht der Grund dafür sein, dass die Kommune die Kosten übernehmen muss: „Die Schulbücher zahlen wir ja auch nicht.“



Schulleiterin Sylvia Loesche entgegnete, die Schule könne die Eltern nicht dazu verpflichten, die Tablets anzuschaffen. Sie konzedierte gleichzeitig, dass man damit vermutlich einen Standard etabliere, hinter den man dann „nicht wieder zurück“ könne. Und dass Aspekte wie Wartung und Support voraussichtlich hohe Folgekosten nach sich ziehen werden. „Die“, so Loesche, „bezahlen wir aus unserem Budget.“