Schreckmoment in Wittingen: Zug kollidiert mit Auto

Von: Dennis Klüting

Der Zug erfasste den Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt wurde. © Klüting

Mit dem Schrecken ist am Freitag ein 52-Jähriger aus der Samtgemeinde Hankensbüttel in Wittingen davongekommen.

Wittingen – Am Nachmittag übersah er am Bahnübergang am Wunderbütteler Kirchweg einen passierenden Erixx in Richtung Knesebeck.

Der VW Touran des 52-Jährigen kollidierte seitlich mit dem Zug. Verletzt wurde niemand. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Zug konnte vorerst nicht weiterfahren. Es kam zu Verzögerungen. Im Einsatz waren 39 Kräfte der Feuerwehren Wittingen und Knesebeck sowie die Polizei und Rettungskräfte. Foto: Klüting